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20 Nisan 2017 Perşembe
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    • Başarının mimarı Doğanay

    Anayasa değişikliğine ilişkin alınan halk oylaması kararı sonrası gecesini gündüzüne katarak yaptığı organizasyonlar ile 16 Nisan’a kadar dur durak bilmeden çalışan AK Parti Bolu İl Teşkilatı 7 ilçede oy oranını artırarak büyük bir başarı yakaladı.

    20 Nisan 2017 Perşembe 14:32
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    Başarının mimarı Doğanay

    Haber: BMA

    Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan 16 Nisan Referandumunda AK Parti Bolu İl Teşkilatı Bolu’nun 7 ilçesinde 2015 Genel Seçimlerine göre oy oranını artırarak önemli bir başarıya imza attı. 18 maddelik yeni anayasa teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere birçok partinin desteğini alarak referandum çalışmalarına başlayan AK Parti, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerine göre Bolu genelinde oy oranını %0,5 düşürse de 7 ilçede zaferini ilan ederek önemli bir başarı elde etti. Referandum öncesinde yaptığı açıklamalarda “Milletimizin çok doğru bir karar vereceğinden zerre şüphemiz yok” diyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve parti teşkilatı, gecesini gündüzüne katarak yaptığı referandum çalışmalarının meyvesini aldı.

    Nurettin Doğanay etkisi

    “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız” diyerek sahaya inen ve bir gününü bile boş geçirmeyen Nurettin Doğanay, referandumun en sıkı ve en yoğun çalışan siyasetçisi olarak görülüyor. İlçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezen Bolu’nun sevilen ve başarılı siyasetçisi Doğanay, yoğun tempoda yürüttüğü referandum çalışmaları sonrası başta parti teşkilatı olmak üzere Bolu halkının takdirini kazandı. Yoğun çalışma takvimi sonucunda oyunu 7 ilçede önemli oranda artıran AK Parti’nin “Evet” zaferi tarihe kazınacak cinsten. CHP’li belediyelerin olduğu Mudurnu, Mengen ve Kıbrıscık ilçelerinde alınan oy oranları ile “evet” çıkması ise bunun apaçık göstergesi olarak belirtiliyor. Ayrıca Göynük, Gerede, Seben, Yeniçağa ilçelerinde ise 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerine göre oy oranında yaşanan önemli artış AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın yoğun çalışmalarının olumlu sonuçları olarak göze çarpıyor.

    % 7,46 artış

    1 Kasım seçimlerine göre oy oranındaki en büyük artışın ise Seben ilçesinde olduğu dikkat çekiyor. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti, Seben ilçesinde % 56,79 oranında oy alırken 16 Nisan referandumunda % 64,25 oranında oy alarak ilçelerdeki en önemli başarıyı burada yaşadı.

     

    Anahtar Kelimeler: Anayasa, Değişikliğine, Ilişkin, Alınan, Halk

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