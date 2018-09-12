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12 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Başarının sırrı İlhami Ertem’de

    İlimizde eğitim ve öğretim hayatına başlayan Özel İlhami Ertem Ortaokulu ve Anadolu Lisesi kurucusu İlhami Ertem, yeni eğitim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu.

    12 Eylül 2018 Çarşamba 11:46
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    Başarının sırrı İlhami Ertem’de
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    Haber: BMA

    Kıbrıscıklı eğitimci İlhami Ertem’in ilimize kazandırdığı yeni eğitim kurumu Özel İlhami Ertem Ortaokulu ve Anadolu Lisesi ve hizmetleri ile alakalı aynı zamanda matematik öğretmeni olan İlhami Ertem açıklamalarda bulundu. 10 Mayıs 1974 tarihinde Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde doğduğunu ifade eden İlhami Ertem, “İlkokul eğitimimi Gölbaşı Atatürk İlkokulu, Ortaokul ve Lise eğitimimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladım. 1992-1997 eğitim-öğretim yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Matematik Bölümünü bitirdim. Üniversite eğitimimi bitirdikten sonra memleketim olan Bolu’ya dönerek 10 yıl boyunca çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptım. 2008 – 2009 eğitim-öğretim yılını kapsayan süreçte kendime ait bir eğitim kurumu açtım. Yaklaşık 11 yıldır kendi açtığım kurumda kuruculuk ve matematik öğretmenliği yaptım” dedi.

    “EĞİTİM ÇOK YÖNLÜDÜR”

    Eğitim sektöründe 21 yıldır hizmet veren İlhami Ertem, başarıya nasıl ulaştığını ise şu sözlerle belirtti: “Eğitimin gönül işi olduğuna inanıyorum. Bana göre herkes öğretmen ya da yönetici olmamalı. Eğitim çok yönlüdür. Sınıfa girdiğinde farklı yüzleri gördüğü gibi, gözlerde ki o farklı hayatları da görebilmeli öğretmen. Yine öğretmen; sadece ders anlatıp soru çözmemeli, o dersin nasıl çalışılacağını, çalışmanın nasıl daha zevkli hale gelebileceğini de öğretmeli. Bunlarla beraber tecrübeyi de göz ardı etmediğinizde nitelikli bir öğretmen kadrosunu oluşturmuş oluyorsunuz. Rehber öğretmenlerimizin de desteği ile başarı artık kaçınılmaz oluyor. “

    Bolu’da eğitimciliğe başladığı andan itibaren Bolu öğrencilerine dershane ve kursla faydalı olmaya çalıştığını belirten Özel İlhami Ertem Okulları kurucusu Ertem ayrıca, “Etkili ve verimli bir ortamın yetersizliği, yeni bir oluşuma ihtiyaç olduğunu hissettirdi. Sahip olduğum eğitim ilkelerimi ve felsefemi ekibimle birlikte öğrencilerime yansıtma kararı aldım” dedi.

    “BAŞARI, HAREKETE GEÇMEKLE GELİR”

    Açıklamasında İlhami Ertem Okulları olarak, öğrencileri geleceğe hazırlamak, tam donanımlı bireyler yetiştirmek için eğitim konusundaki yaklaşımlarına da yer veren Ertem şu ifadeleri kullandı: “Hiç kuşkusuz başarıyı beklentilerle elde edemeyiz. Başarı; harekete geçmekle, arayışlarla ve çalışmayla gelir. Amacımız; Özel İlhami Ertem Okulları olarak, çalışkan, yaratıcı, motivasyonu yüksek, üretken ve paylaşımcı bireyler yetiştirmek. Çağdaş eğitim öğretim yaklaşımları, güncel yöntem ve tekniklerle eşgüdümlü planladığımız programımızla öğrencilerimizin ilgi alanları ve yeteneklerini açığa çıkarmalarına olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimize eğitim ve yaşamla ilgili temel beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı, bu beceri ve alışkanlıkları içselleştirebilmeleri için akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif proje, çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

    “EMEK SONUCU BAŞARI KAÇINILMAZ OLUYOR”

    Soyadını kullanarak açtığı dershanede ilk yıl, Bolu il birincisi öğrencisi olduğuna dikkat çeken İlhami Ertem, her yıl sıralamada ilk binde öğrencilerinin yer aldığını söyledi.  Ertem ayrıca, “Her yıl başarı oranımız %90’ın üzerindeydi. İşini iyi yapan biri olduğumu kendime ve Bolu halkına ispatladığımı düşünüyorum. Başarıyı elde ettik evet ama önemli olan zirvede kalabilmek. Bu da özel bir çaba gerektiriyor. Her yıl aynı heyecanla döneme başlıyor ve bu iş için çok fazla emek veriyoruz. Böylesi bir emek sonucu başarı kaçınılmaz oluyor. Kurumsallığı bir isim altında yürütmek yerine, kendi kurduğumuz sistemde kendi ismimle çok daha fazla başarı elde edeceğimize inanıyorum. Bu nedenle okullarımı, kendi ismimle açmanın daha uygun olduğuna karar verdim. Çünkü, Bolu gibi küçük illerde kurucu ve öğretmen isimleri veli üzerinde daha etkilidir” dedi.

    “NEDEN İLHAMİ ERTEM OKULLARI?”

    İlhami Ertem açıklamalarının son kısmında ise İlhami Ertem Okulları hakkında kısa bir bilgi vererek şunları belirtti: “Öğrencilerin etkili ve verimli bir eğitim hayatı geçirmelerini hedefleyen İlhami Ertem Okulları, alanlarında deneyimli uzman öğretmenleriyle, lokasyon olarak merkezi konumda yer alması, geniş bahçesi, sportif faaliyetler için kapalı spor salonu ve sahaları, bireysel takip üzerine kurulu akademik ve mesleki rehberlik anlayışı okulumuzun özellikleri arasındadır. Bunun için öğrencilerimiz ve velilerimiz İlhami Ertem Okullarını tercih ettiklerinde, mutlak suretle tavsiyede edeceklerdir.

    Başarı; anne-baba, öğrenci ve öğretmen iş birliği ile sağlanır. Öğrencinin; öğretmenlerini tanıyan, dersler ve öğretmenleri hakkında çocuğuyla konuşan karşılaştığı sorunlar hakkında geç kalmadan bilgi sahibi olur. Kurucusu olduğum okulun aynı zamanda velisiyim. Hayatta en değer verdiğim iki oğlum da İlhami Ertem Okulları’nın öğrencisidir. Velilerin gerek maddi ve gerekse manevi beklentilerine; veli ve aynı zamanda kurucu olarak daha çabuk cevap vereceğime inanıyorum. Bu sebeple okul eğitim ücretini uygun hale getirdim, kitap ve giysi için ek ücret talep etmedim, işleyişte de haftanın 7 günü okulda bulunarak eğitim-öğretim noktasında üzerime düşeni yapacağım. Bu bağlamda velilerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını okulumuza emanet edebilirler. Bugün tercihiniz, yarın tavsiyeniz olması dileğiyle…”

    Anahtar Kelimeler: İlimizde, Eğitim, öğretim, Hayatına, Başlayan

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