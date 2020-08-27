​​​​​​​“Başarısız olan öğrenciler değil MEB’dir”

Haber: Volkan Yılmaz

Her yıl binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. ÖSYM’nin paylaştığı YKS Yerleştirme Tercih Raporu’na göre, 1 milyon 745 bin 642 adayın tercih yapma hakkı vardı. Fakat adayların 1 milyon 151 bin 632’si tercih yaptı. Yaklaşık 600 bin öğrenci tercih yapma haklarını bu senelik kullanmadılar. 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapılırken 57 bin 56’sı boş kaldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı 95,77 olurken, vakıf üniversitelerinde bu sayı 85,75 oldu. Liseden mezun olan 894 bin öğrenciden yalnızca 165 bini lisans bölümlerine girebilirken en başarılı liseler fen liseleri oldu. Fakat YKS’ye başvuran 48 bin 258 adaydan yarısı lisans bölümleri kazanabildi. Anadolu liselerinde ki başarı oranı her sene olduğu gibi bu senede düşerken, 657 bin adaydan sadece 183 bini 4 yıllık fakültelere girebildi. Bu kapsamda en başarısız liseler endüstri meslek liseleri ve imam hatip liseleri oldu. 72 bin endüstri meslek lisesi mezunu öğrenciden yalnızca bin 698’i, 238 bin imam hatip lisesi mezunu öğrenciden ise yalnızca 39 bini lisans bölümlerini kazanabildi.

Bu sayılara ilişkin Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz’dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sınav odaklı eğitim sisteminin öğrencilerin başarısızlıklarında büyük etken olduğunu vurguladı. Erkan Korkmaz açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Her sınav dönemi sonrasında ortaya çıkan tabloya paralel olarak, çeşitli eşitsizliklerin varlığı ve bunların giderilmediği gerçeği yine karşımızda durmaktadır. Çok sayıda kontenjanın boş kalması, meslek liseli öğrencilerin başarı düzeylerinin bu sınavlarda neden en alt sıralarda yer alması, hükümetin gözdesi İHL’nin başarı ortalamasının düşüklüğü bu sınava da damgasını vurmuştur. Sınav odaklı eğitim sistemi bir kez daha göstermiştir ki; eğitsel anlamda öğrencilerimizin kazanımları her geçen gün azalmakta, bu da öğrencilerin üniversiteye girişte başarısızlıklar yaşamalarına yol açmaktadır. Bu anlamda sınavlarda başarısız olan aslında öğrenciler değil, AKP iktidarı ve bizzat Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Eğitim politikaları konusunda iktidarın ve eğitimden sorumlu kurumların, görevlerini yerine getiremedikleri ortadadır. Eğitimin piyasalaştırılması ve ticarileştirilmesi, eşitsizlikleri giderek daha da derinleştirmektedir. Siyasi iktidarın, öznesi insan olan ve öğrenci ile öğretmeni en iyi şartlarda bir araya getirmesi gereken eğitim sistemini, kendi ideolojik görüşüne göre düzenlemesi önümüzdeki yıllarda yaşanan felaketi daha da derinleştirecektir. Bugün, eğitimdeki başarısızlığın çözümü için tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanacak, bilimsel düşünmeye ve üretmeye dayalı, her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda hangi alanda okuyacağını kendisinin belirleyeceği bir eğitim sisteminin gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Eğitim-İş’in yıllardır mücadelesini verdiği kamusal, parasız, bilimsel ve laik eğitim hakkından tüm yurttaşlarımızın yararlanabilmesi mutlaka sağlanmalıdır.”