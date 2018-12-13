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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • Başarıyı yakalamak için gerekli 7 beceri anlatıldı

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yüzlerce öğrencinin katılımıyla Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Programın konuğu olan İş İnsanı Serkan Can Zengin, girişimciliğin iş kurmak olmadığını vurgulayarak, 21’inci yüzyıl iş dünyasında artık problem çözebilen gençlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

    13 Aralık 2018 Perşembe 13:13
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    Başarıyı yakalamak için gerekli 7 beceri anlatıldı

    Haber: BMA

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Temsilciliği tarafından Öğrenci Konseyi desteğiyle Kongre Merkezi Bordo Salonda Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. 21’inci yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin iş yaşamındaki etkileri ve iş dünyasında başarıyı yakalamak için gerekli 7 beceriyi örneklerle anlatan Serkan Can Zengin, bu yüzyılda bizleri bekleyen en büyük tehlikenin, insanların bedensel işlerini artık robotların yapması olduğunu söyledi.

    “Kendi hedeflerinizi oluşturup ulusal ve uluslararası firmalarda çalışmaya entegre etmeniz gerekiyor” diyen Zengin, Google’ın iş görüşmelerinde sorduğu ilginç sorulardan örnekler vererek, “Peki ama Google bunları neden sordu? Dediler ki, her gün gördüğünüz bir şeyi farkedip nedenini-sonucunu merak etmiyorsanız farkındalığınızın ne kadar olduğunu bilemeyiz. Çünkü biz de çalışacak personel sürekli görmeli, fark etmeli, analiz etmeli, düşüncesini de fikir haline getirebilmeli diyorlar. İş dünyası, problem çözme sanatıdır. Problemlere çözüm üretebildiğiniz kadar iş dünyasında gelişir ve kalıcı olursunuz. Google’da bu sorularla aslında problem çözme becerisini ölçüyor kişinin. Bu sorularda aradıkları, cevapları bulmanız değil, çözüme nasıl gittiğiniz ve nelere dikkat ettiğinizdir” dedi.

    “FARKLI ÖZELLİKLERİNİZ VARSA CV’LERİNİZDE, İŞE GİRERSİNİZ”

    Bilgiye dayalı olmayan fikirler ürettiğimizi ancak bir fikrin, bilgiye dayalı ise esas olabileceğinin altını çizen Zengin ayrıca, “Beyin, bilgi doldukça cesareti artar. Girişimcilik dediğimiz şey burada başlar. Girişimcilik iş kurmak demek değildir. Değişime hamle yapmak, başlamaktır. Cesaret ve istek, size beceriler ve hayal gücü kazandırmaya başlar. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma süreci başlayacak. Eğer ki akranlarınızdan farklı özellikleriniz varsa CV’lerinizde, işe girersiniz. Nedir bunlar? Yabancı dil, kişisel gelişim programları, sorun çözme becerileri ile ilgili katıldığınız programlar veya iş dünyasının en önem verdiği şey, görev aldığınız kulüpler ve projeler. Eğer bir öğrenci, bir projede görev alıyorsa o kişinin sorun çözme becerisi gelişmiş demektir. Mesela fakültenizde bir proje fikri oluşturup yürütmeyi deneyin. Örneğin bu bir sosyal sorumluluk projesi olsun. Mavi kapak toplamaya destek olun. Ama sizden sonra o fakülte bir ton topluyorken o yıl 3 ton toplamış olsun. CV’de bunlar başarıdır” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi’nde

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