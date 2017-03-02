Haber:Esra ÖZTÜR

16 Nisan'da yapılacak Referandum öncesi AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 10 Mart Cuma günü Bolu'da miting düzenleyecek. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımız Referandum oylamasının yapılacağı 16 Nisan tarihine kadar 50 ilde sadece kendisinin katılacağı mitingler yapacak. Sağ olsunlar Bolu'ya da 10 Mart Cuma günü gelecekler. Bolu Halkımız, Başbakanımız ve Genel Başkanımız Binali Yıldırım'ı özlemişti ve bu özlem inşallah 10 Mart Cuma günü düzenlenecek miting ile son bulacak. Başbakanımıza Bolu'ya gelişlerinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şaban Dişli ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü de eşlik edecekler. Aynı gün Sayın Başbakanımız Düzce'de de miting yapacak. Tüm Boluluları Başbakanımızın 10 Mart'ta yapacağı mitinge katılmaya davet ediyorum" dedi.