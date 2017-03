Haber: Kasım ŞAHİN – Faruk ÇİDEM

Bolu Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde Başbakan Binali Yıldırım’a Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü ve çevre illerin milletvekilleri eşlik etti.

“Erdoğan için değil her doğan için…”

Yeni sistemin Recep Tayyip Erdoğan için olmadığını ve Bolu’nun Ak Parti kurulduğu günden bugüne hep yanlarında olduğunu ifade eden Binali Yıldıırm, “Bolu’nun duası Bolu’nun oyları Bolu’nun destekleri bizi bugünlere taşıdı. Allah razı olsun, şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi millete hizmet yolunda yeni bir aşamaya geliyoruz. 16 Nisan’da anayasa değişikliği yaparak Türkiye’ye inşallah çağ atlatacağız. Biz bugüne kadar hiçbir işimizi, hiçbir eserimizi, hiçbir hizmetimizi şahsımız için, kendimiz için, partimiz için yapmadık. Ne yaptıysak millet için yaptık, sizler için yaptık. 16 Nisan’da anaysa değişikliği birilerinin dediği gibi Erdoğan için değil her doğan içindir.

Türkiye için, millet için reform yapıyoruz. Bu değişiklik devletin daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Demokrasiyi daha güçlendirecek, bürokrasi daha verimli ve etkin çalışacak. Ekonomi daha hızlı büyüyecek, yatırımlar, üretimler, yeni fabrikalar, iş alanları çoğalacak. Terörle mücadele de 16 Nisan’dan sonra güçlenecek, terörün belini kıracağız.” Dedi.

Mevcut sistem geçmişte zaman kaybettirdi. Bir çok kaynağımız heba oldu. Hatırlayın, seçim yapılır hiçbir parti tek başına iktidar olarak çoğunluğa ulaşamaz, haftalarca turlar yapılır, haftalarca hükümet kuruldu kurulmadı muhabbeti devam eder, zar zor hükümet kurulur, bu sefer de o hükümet iş yapamaz, yeniden seçim yeniden istikrarsızlık. Cumhurbaşkanı seçilecek, süreç başlamadan tartışması başlardı. Yıl 1979, cumhurbaşkanı seçilemiyor. 124’üncü tur olmuş hala cumhurbaşkanı yok. Bunu bahane bilen darbeciler 12 Eylül’de yönetime el koyar, meclisi dağıtarak siyasi parti başkanları hapse atılır. Şimdi geçtirdiğimiz bu değişiklikle bütün krizlere, olumsuzluklara bir son veriyoruz.

“Kılıçdaroğlu anayasa metnini okumamış”

Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhlayan vatandaşlara ‘Yuh yok. Bizde yuhalama yok’ diyen Binali Yıldırım, “Kemal Kılıçdaroğlu anayasadaki okumamış, belli ki değişikliklerden haberi yok. Ne diyor; ‘Efendim bu değişiklik olursa cumhurbaşkanı ile başbakan ayrı ayrı partilerden gelirse o zaman ne olacak. O zaman bunlar arasında kavga olmaz mı?’ Şimdi doğru söylüyor, hakkını yemeyelim. Onun için değiştiriyoruz ama haberi yok. O yardımcısının dediği gibi anayasayı tersinden okumuş . Hiç düzden okumayı bilmezler. Eller gider mersine onlar gider tersine. SSK, sigorta hastaneleri, kuyruklar denilince aklınıza CHP gelir Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Şehir hastaneleri, güzel sağlık hizmetleri denilince aklınıza Ak Parti gelir, Recep Tayyip Erdoğan gelir. Sizlere milletin adamı, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın selamını getirdim. Bolu Beyi’nin torunları, Köroğlu’nun torunları bozar her türlü oyunları.

Şimdi seçim yapılacak. Bu anayasa değişikliği seçim değil. Bu değişiklikten sonra yapılacak ilk seçimde cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekilliği seçimi aynı anda yapılacak. Biri yazın biri kışın değil. 2 tane sandık önünüze gelecek. Birinde cumhurbaşkanına birince milletvekiline oy verilecek. Akşam sandıklar kapandı, oylar sayıldı, milletvekili de belli cumhurbaşkanı da belli. İşi bitirdiniz. 5 yıl kulağınız rahat. Seçim yok. Vakit kaybetmek yok masraf yok. Millet seçime değil işine gücüne bakacak. Kulağı gözü arkada olmayacak. Böylece ne olacak; uzun vadeli projeler gerçekleşecek. Programlar hayata geçecek. Bürokrasi ayak diremeyecek. Yasama, yargı, yürütme bağımsız olarak görev yapacak. Demokrasi tam anlamıyla işleyecek. Millet iradesi devlet iradesine tam olarak yansıyacak” şeklinde konuştu.

“ABD’de 45 bizde 65…”

Bakın Amerika Birleşik Devletleri 1789’da kuruldu. 2 yüz 28 sene geçmiş. Kaç tane başkan seçilmiş; 45 tane. Trump 45. Başkan. Cumhuriyet 1923’te kuruldu. 1923’ten bu tarafa 94 sene geçti. 94 senede 65 hükümet 228 senede 45. İstikrar böyle bir şeydir. Her 17 ayda bir hükümet. 17 ayda ne olur? 17 ayda gelirsiniz, tebrikleri kabul edersiniz, brifing alırsınız, sonra vedalaşmaya başlarsınız. İşler ne olacak, hizmetler ne olacak? Başka bahara başka hükümete. Böyle Türkiye yoluna deva edemez. Bu sistemde ekonomi büyüyemez. Bu sistem darbe üretir, kriz üretir, belirsizlik üretir. ‘Size her türlü yetkiyi verdik, 14 senedir iktidarsınız’ diyorlar. Tamam da şu anda başbakan da cumhurbaşkanı da güçlü ve uyumlu, hep beraberiz. Ama dün neler olduğunu, başbakan ile cumhurbaşkanı arasında nasıl kavgalar olduğunu nasıl krizler çıktığını gençler bilmez, ama siz bilirisiniz. Demirel’le Çiller, Ecevit’le Sezer, Demirel’le Erbakan, daha geri gidin hatta Menderes’’le Bayar hepsinin arasında sorun çıktı. Bu sistem babayla oğlu birbirine düşürür.

“Bahçeli’ye teşekküt etti”

Bugün her şey yolunda. Ama geleceğin, gençlerin, Türkiye’nin geleceğini garanti altına almamız lazım. Onun için mesele sen ben meselesi değildir. Mesele Binali meselesi değil mesele memleket meselesidir. Şimdi öyle bir sistem kuralım ki Türkiye bir daha krize girmesin, kaos olmasın, darbeler olmasın. 15 Temmuz olmasın, 12 Eylül olmasın, 28 Şubat olmasın, 27 Mayıs olmasın. Daima istikrar olsun. 15 Temmuz sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye’nin beka sorunu olduğunu gördü ve bize destek oldu. Ülkücü, milliyetçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Önce memleketim ve milletim dediler, parti çıkarını bir kenara bıraktılar. Teröre karşı, düşmanlara karşı, birliğimize beraberliğimize zarar verenlere karşı bir beraber olduk. Bu anayasayı hazırladık, meclisten geçirdik ve size getirdik. Şimdi söz de karar da sizin.

“Hayır’cılardan hayır gelmez”

Türkiye için, milletimiz için bu son derece önemli değişikliğe bazıları karşı çıkıyor. Hayırcı’lardan hayır gelmez. En güzel işler ‘evet’le başlar. En başta terör örgütleri hayır diyor. Kandil’den hayır mesajları geliyor. FETÖ’cüler, 15 Temmuz’un katilleri hayır diyor. PKK’nın elebaşları, Avrupa hayır propagandası yapıyor. Almanya açık açık kendi televizyon kanallarından hayır propagandası yapıyor. Almanya, bizim bakanlarımıza izin vermezken bizim orada çalışmalarımıza izin vermezken, bölücülerin Fetöcü’lerin her türlü faaliyetlerine sonuna kadar izin veriyor. Almanya’da ‘hayır’a özgürlük var, ‘evet’e özgürlük yok. Benim Almanya’daki, Avrupa’daki milyonlarca memleket sevdalılarım bunun cevabını 16 Nisan’da öyle bir verecekler ki, onlar da şaşıracaklar. Almanya’ya çifte standartlılıklarını yüzlerine vurunca rahatsız oluyorlar. Ne yaparsa yapsınlar milletin iradesinin önüne geçemezler. Çünkü Türkiye bu sistemle büyüyecek. Türkiye büyümesin istiyorlar. Hep onların arkasında yürüsün, sesini yükseltmesin, el pençe divan bunlar önce Türkiye arkada. Artık kararını veren, geleceğine karar veren Türkiye var. Bunlar Türkiye büyümesin, terör bitmesin diye el ele verdiler ‘hayır’ için çalışıyorlar.

“Kılıçdaroğlu da gelsin ‘evet’ versin”

Bu sisteme bir de CHP karşı çıkıyor. CHP bu sisteme ‘hayır’ diyor. Ancak CHP neye hayır dediğini, neden hayır dediğini de bilmiyor. Genel başkan radyo programında diyor ki; ‘Cumhurbaşkanı ve başbakan ayrı partilerden olursa ne olacak memleketin hali ?’ Kardeşim biz de bunun için değiştiriyoruz. Sorun olmasın diye değiştiriyoruz. Neye hayır dediklerinden haberleri yok. Anayasayı okumamışlar. Mecliste değişiklik görüşülürken kayıt tutmakla, kürsüyü işgal etmekle, arkadaşlarımıza saldırmaktan vakit bulup okumamışlar. 2010 yılında halk oylamasında Kemal Kılıçdaroğlu kapı kapı dolaşıp hayır propagandası yapıp kendisi hayır oyu veremedi. Şimdi de hayır diyor ama ne için bilmiyor. Ona tavsiyem; Gel sen de evet de. Sen de bizim kervana katıl olsun bitisin. Kendini yorma. Gençlik kollarımıza talimat verdim Kılıçdaroğlu’na anayasa kitapçığını gönderin okusun , iyice anlasın ve ondan sonra da kalksın gelsin o da evet oyunu bizimle versin.

“Yalan söylüyorlar”

Şimdi bu hatayı yaptı, bu sefer farkına vardı çark etmeye çalışıyor. Tek adamlıktan bahseden sen değil miydin. Bu sistem tek adam rejimi değildir. Tek adam sistemi değildir. Bu sistem Erdoğan için değil her doğan içindir. Binali de Tayyip de fanidir. Her doğan mutlaka ölümü tadacaktır. Onun için sistem gelecek gençliğin bekası için. Neden tek adam değil. Çünkü meclis var ve öncekinden daha güçlü. Sorgulayacak, gerekli görürse cumhurbaşkanını, bakanları bile yargılayacak. Meclis ülkeyi seçime götürecek, meclis de milletvekili de daha güçlü hale gelecek. Meclis ve cumhurbaşkanı her 5 yılda bir milletin önüne çıkacak hesap verecek. Milletin seçtiği, milletin yetki verdiği, her 5 yılda hesap verdiği bir sistem de nasıl tek adam nasıl diktatörlük olur. Bu kadar yalan olur mu çarpıtma olur mu?

Hayır kuyruğuna giren bütün terör örgütlerine güçlü bir şekilde cevap hazır mısınız. Hayır kampanyası yürüten HDP- CHP ikilisine cevap vermeye var mısınız. Bunlar her şeye karşı. Bolu Dağı tünelini yaparsın kaşı çıkarlar, Osmangazi köprüsünü yaparsın karşı çıkarlar. Çarşı bile bunlar kadar karşı değil. Buradan Çarşı’ya ve Beşiktaş taraftarlarına selam gönderiyorum. Beşiktaş dün tarih yazdı. Beşiktaş’ı da taraftarları da tebrik ediyorum.

“Yargı güçleniyor”

Bu yeni sistemde yargı güçleniyor. Mevcut anayasada yargının bağımsızlığından söz ediliyor. Biz bununla yargı hem bağımsız hem de tarafsız diyoruz. Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz . Yargının tarafsız olması bağımsız olması rahatsız mı ediyor. HSYK’nın yapısını değiştiriyoruz. Kıyamet kopuyor. HSYK’yı cumhurbaşkanı belirliyormuş, püsküllü yalan. Şu anda cumhurbaşkanı HSYK’ya 4 üye seçiyor. Cumhurbaşkanını kim seçiyor, millet seçiyor. Milletin seçtiğine güvenmeyeceksin, memurların kendi aralarında seçtiğine güveneceksin. yok böyle birşey. Mevcutta cumhurbaşkanı 4 tane seçiyor, yenisinde de 4 tane. Şu anda meclis HSYK’ya üye seçemiyor. Yani 50 milyon üzerinde vatandaş meclisi seçiyor vekilleri seçiyor, O vekiller yargı bürokratlarını seçemiyor. Bu değişiklikle HSYK’nın 7 üyesini meclis seçiyor. İşte demokrasi bu. Yargıdaki imtiyaza son veriyoruz. Yargıda askeri yargı sivil yargı ayrımını kaldırıyoruz. Darbe alışkanlığından gelen askeri mahkemeler kapanıyor. Artık herkes sivil mahkemelerde yargılanacak. Hesabını orada verecek. Yargıda birliği sağlıyoruz.

“9 milyar yatırım yaptık”

Başbakan Binali Yıldırım, Bolu’da yapılan yatırımlara değinerek “Bolu’ya 14 yılda 9 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Bolu için her şey helal olsun. Bolu’da sanayi ticareti yatırımını arttırdık. Bolunun dış ticarette ihracatta ithalatta 37 Milyon Dolar hacmi varken bugün 300 milyon doları aştı. Tarını hep desteledik. 14 yılda Bolu’da çiftçilerimize muazzam bir destek sağladık. 4 bin 700 yeni konut inşa ettik. Bolu Tüneli’nin dili olsa da anlatsa... Yılarca bitiremediler. 17 yıl bekledi. 12 hükümet değişti. 22 bakan geldi gitti. Bolu tüneli bitmedi. Depremden sonra acaba burayı patates deposu mu yapalım doğalgaz mı depolayalım mı oldu. Bakan olarak bize Cumhurbaşkanı talimat verdi. Bitirin burayı dedi. Hizmete açtık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Bolu halkına bir müjde verdi ve havaalanı talebinin değerlendirileceğini belirterek ”Ankara - İstanbul arasını 1 saat kısalttık. Bolu’ya 119 km yeni bölünmüş yol yaptık. Yollarlı böldük hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bolu’daki toplam kara yolu ağını 754 km’ye çıkarttık . Bolu sağlık alt yapısını güçlendirdik. Yeni hastaneler yaptık. Sağlık merkezleri inşa ettik. Ambulans, MR ve diyaliz cihazları aldık. Eğitimde 733 yeni derslik inşa etik. Bolu Abant biz büyüttük. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne 3 fakülte 5 ek bina 1 yüksekokul kazandırdık. 32 bin öğrenciye ulaştık. Yedigöller Milli Parkı’nın en önemli sorunu olan yolunu yaptık. 2009’ da Bolu teknoloji geliştirme merkezi kurduk, Bolu’yu doğalgazla buluşturduk. 28 milyon fidan diktik. Köprü başı barajını hizmete soktuk. 203 milyon KW saatte enerji üretiyoruz. Vefa borcumuz var Bolu’ya. Sizlere mahcup olmamak için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bolu’ya yapacağımız hizmetleri 16 Nisan’dan sonra devam ettireceğiz. Ama son bir şey daha söylüyorum. Bolu’ya yeni bir çevre yolu yapıyoruz. Hayırlı olsun. Yakında başlayacağız. Havaalanı talebinizi değerlendireceğiz” dedi.

MİTİNGDEN DETAYLAR

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu’ya gelmesinden saatler önce Demokrasi Meydanı tamamen doldu. Bordo Bereliler Belidiye binası, Köroğlu oteli ve cami minarelerinde hatta ve hatta Başbakan Yıldırım’ın konuşma yaptığı TIR’ın üzerinde bile çevre güvenliği alarak, dürbünleriyle miting alanının her tarafını gözetlediler. Başbakanının gelişiyle birlikte bir polis helikopteri miting alanı üzerinde uçuç yaparak havadan kontrol yaptılar. Küçük çocuklar ellerindeki Evet, Türk ve Ak Parti bayraklarıyla Köroğlu anıtı üzerine çıkarak ortaya güzel karelerin çıkmasına neden oldu. Alana gelen yaşlı vatandaşların evet flaması sallayarak destekte bulundular. 4 kişiden oluşan Kuvayi Milliye kıyafetleri giyen gazilerimiz Başbakan Binali Yıldırım’ı özel olarak ziyaret ettiler. Başbakan’da Kuvayi Milliyecileri sahneye çıkartarak Bolu halkını birlikte selamladılar.