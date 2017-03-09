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09 Mart 2017 Perşembe
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    • Başbakan saat 16.00’da geliyor

    16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi alanlara çıkarak, halkın EVET oyu kullanması ve neden EVET oyunun kullanması konusunda halkı bilgilendirmek için mitingiler yapan Başbakan Binali Yıldırım yarın saat 16.00’da Demokrasi Meydanında Bolulu vatandaşlara seslenecek.

    09 Mart 2017 Perşembe 10:11
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    Başbakan saat 16.00’da geliyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Başbakan Binali Yıldırım yarın Düzce’den sonra saat 16.00’da Demokrasi Meydanında Bolulu vatandaşlarla buluşacak. Başbakan Yıldırım, halkın neden EVET oyu kullanması konusunda detaylı açıklamalarda bulunacak.

    Mitingi ve Başbakan olarak ilk kez Bolu’ya gelecek olan Başbakan Yıldırım’ın karayolu ile mi yoksa helikopterle mi? İlimize gelip gelmeyeceği konusunda ise kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Diğer yandan yarın Emniyet birimlerinin tüm izinleri kaldırıldı.

    BAŞBAKANA BOLUSPOR ATKISI

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın Demokrasi Meydanı’nda mitinge katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım’a Boluspor atkısı hediye edileceği, Başbakanın boynundaki Boluspor atkısıyla halka hitap edeceği öğrenildi.

    DOĞANAY, BOLULULARI BAŞBAKANIN MİTİNGİNE  DAVET ETTİ

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; Bolu Halkını 10 Mart Cuma günü saat 16.00'da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı mitinge davet etti.

    AK Parti İl Teşkilatları olarak bir yandan 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Referandum seçimi öncesi kampanya çalışmasını sürdürürken bir yandan da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı mitinge hazırlandıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu olarak mitinge hazır olduklarını söyledi.

    Türkiye için son derece önemli, son derece hayati bir seçime doğru gidildiğini belirten Doğanay; "Bolumuz için, 81 vilayetimizin tamamı için, milletimiz için ve yavrularımızın istikbali için bu 16 Nisan'da yapılacak Referandum çok önemli. Sandıklardan çıkacak Evetler ile eski Türkiye kaybedecek, yepyeni bir Türkiye’nin yolu açılacaktır. Yeni Türkiye, 15 yıldır sağlanan istikrar ile 16 Nisan sonrası büyük bir ivme kazanacak ve hedeflerine ulaşacaktır” diye konuştu.

    Bolululara davette bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Çocuklarımızın geleceği, milletimizin ve devletimizin bekası için 18 maddeyi içeren Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 16 Nisan’da yapılacak Halk oylaması kampanya süreci kapsamında, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 10 Mart Cuma günü saat 16.00'da Bolumuza teşrif edecekler. Başbakanımız Bolu Demokrasi Meydanında (Belediye önünde) değerli Bolu halkımıza hitap edecek. Yapılacak mitingimize, bu mutlu günümüze değerli Bolulu hemşerilerimi davet ediyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: 16, Nisan’da, Yapılacak, Olan, Referandum

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