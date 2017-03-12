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12 Mart 2017 Pazar
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    • Başbakana dosya sundu

    Referandum çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Cuma Bolu’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, meydanı dolduran onbinlerce Bolulu’ya Evet’i anlattı.

    12 Mart 2017 Pazar 10:32
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    Başbakana dosya sundu

    Haber: BMA

    Geçtiğimiz Cuma günü referandum çalışmaları için Bolu’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Demokrasi Meydanı’nı hınca hınç dolduran halka seslendi. Gerede ilçesinin de büyük katılım gösterdiği mitinge onlarca otobüs yüzlerce taksi ile gelen Gerede halkı Evet Kampanyasının en büyük itici güçlerinden olduğunu gösterdi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve AK Parti Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak’ın organizasyonu ile meydanları dolduran Geredeliler “Gerede sizinle gurur duyuyor” diye sloganlar atarken Başbakan Binali Yıldırım da bu sese kayıtsız kalmayarak, “Biz de Gerede ile gurur duyuyoruz” diye cevap verdi. Mitingin ardından uğurlama esnasında Belediye Başkanı Mustafa Allar Başbakan Binali Yıldırım’a içersinde Gerede’nin sorunları, ihtiyaçları ve büyük projelerinin yer aldığı bir dosya sundu. Başbakan Binali Yıldırım dosyayı inceleyeceğini ve gerekli talimatları vereceğini söyledi.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Başbakanımızı Bolu olarak şanına layık ağırladık. Gerede olarak da desteğimizi, meydanlara akın ederek gösterdik. Biz rekor kıracağımıza Türkiye’de her zaman olduğu gibi ilk üçe gireceğimize inanıyorum. Başbakanımızın programı belli olduktan sonra birim müdürlerimize talimat verdim. İstişare ederek dosya içersinde yer alması gereken talep ve isteklerle ilgili yazılı ve görsel bir dosya hazırladık. Sayın Başbakanımıza göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı müteşekkirim. Gerede halkına da mitinge katılım noktasında göstermiş oldukları büyük katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Referandum, çalışmaları, Kapsamında, Geçtiğimiz, Cuma

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