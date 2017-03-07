Haber: Ceylan BEYKOZ

İlk düşen cemrenin ardından Bolu'da güneş kendini göstererek şehir sıcak hava dalgalarının altına girdi. Fakat kendini gösteren güneş hafta sonu yerini tekrar yağmurlu havalara bırakacak.

BAŞBAKAN YAĞMURLA GELİYOR

10 Mart Cuma günü Başbakan Binali Yıldırım'ın Bolu'ya gelmesinin beraberinde yağmur yağışı olması bekleniyor. Cuma günü ölçülecek sıcaklıkların en düşük 4 derece, en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Yağışların sadece Cuma günü değil hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü tahmin edilen en yüksek sıcaklık 10 derece, en düşük sıcaklık 4 derece olacağı tahminler arasında yer alıyor. Pazar günü ise sıcaklıklar birer derece daha düşerek en yüksek 9, en düşük 2 derece olması bekleniyor.

Yeni haftanın yağışlı olması tahminler arasında yer alıyor.