Başbuğ’u rahmetle andılar

Haber: Kasım ŞAHİN

4 Nisan 1997 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan Türk Dünyasının efsanevi lideri merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey vefatının 22. sene-i devriyesinde dünyanın dört bir tarafından kabrine akın eden evlatları tarafından rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Bolu Ülkü Ocakları olarak, teşkilatlarımızla birlikte Başbuğumuzu anmak adına Biz de hazır bulunduk diyen Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, şunları söyledi;

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey; “Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.” demiştir. Bizde bu sözün bilinciyle Ülkü yolunda birlik ve beraberliğimizi korumak ve geliştirmek adına elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimize Başbuğumuz ‘un huzurunda bir kez daha söz verdik.

Ülkücü Milliyetçi Hareketin yönünü tayin eden Doktrinleriyle yetişmiş olan biz evlatları olarak her daim yolunda; bizlere emaneti olan Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin her daim hizmetinde ve emrindeyiz. Allah birliğimizi daim eylesin.

Bu vesile ile bir kez daha merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendiye ve ebediyete intikal etmiş aziz dava arkadaşlarına tekrardan Allah’tan rahmet diliyor, emanetlerinin her daim neferi ve yılmaz savunucusu olduğumuzu ifade ediyorum.