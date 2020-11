“Başbuğun Fidanları” toprakla buluştu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları Ülkücü Hareketin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş'in doğumunun yıldönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatları tarafından “Başbuğun Fidanları” sloganıyla belirlenen bölgelere fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Bolu Ülkü Ocakları olarak Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emirleri doğrultusunda il ve ilçe ocaklarımızla eş zamanlı olmak üzere Ülkücü Hareketin kurucusu Türk'ün son Başbuğu Rahmetli Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yılına ithafen fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.’Başbuğun Fidanları’ sloganıyla başlatılan bu çalışmada hem ülkemizde son dönemlerde gerçekleşen orman yangınlarında oluşan tahribatı onarmak hem de fidanlarımıza şehitlerimizin adını vererek onları unutturmamaktır” dedi.

“VARLIĞIMIZ TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN”

Ülkücü hareketin her ferdinin bir fidan olduğunu belirten Akgül ayrıca, “Diklen her fidan gibi ülkücü gençlikte her geçen gün büyüyecek ve topraklarına sahip çıkacaktır. Bu programda emeği geçen tüm teşkilatlarımıza teşekkür eder, tüm şehitlerimizi ve Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnet ile yad ederiz. Varlığımız Türk varlığına Armağan olsun!” ifadelerini kullandı.