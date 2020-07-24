Başhekimin serzenişi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Dilekçi, 2.5 yıldır yürüttüğü başhekimlik görevinin sona erdiğini açıkladı. Dilekçi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dilekçi açıklamasında, “Türkiye’nin en büyük kapasiteli FTR hastanesi olan kurumumuzu özellikli, kurumsal kimliği olan, aile samimiyetinde ilimizin ve Ülkemizin ÖNCÜ VE LİDER FTR HASTANESİ yapma vizyonuyla gece gündüz tüm personelimizle çalıştık. Bakanlığımız kalite değerlendirmesinde 100 üzerinden 99,38 puanla Sağlık Bakanlığının EN YÜKSEK puanlı hastanesi olduk. Bakanlığımız Verimlilik değerlendirmesinde 100 üzerinden 96 puanla ülke genelinde ulaşılması zor puana ulaştık. Hastanemizi Bakanlık Hastane Yönetim değerlendirmesinde ‘D’ sınıfından ‘A’ sınıfı kategorisine taşıdık. Bolu’nun İLK SAĞLIK TURIZMI ÜNVANI alan hastanesi olduk. 2019 da yenilenen kriterlerle Türkiye’nin ilk HIMMS6 sertifikalı DİGİTAL dal hastanesi ünvanı aldık. Bolumuzun Çalışan ve Hasta Memnuniyeti EN YÜKSEK olan hastanesi olduk. Rehabilitasyon hastalarımız için El Rehabilitasyon Ünitesi(Bolu’da İLK), Konuşma Rehabilitasyonu (Bolu’da İLK), Aquatik(Havuz içi) Rehabilitasyon( Bolu’da İLK), LENFÖDEM Rehabilitasyonu, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli 12 Üniteli KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON Ünitesi, Ülkemizdeki en geniş kapsamlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezlerinden birini ilimize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

YENİLEMELER

Tüm binalarında tedavi ve rehabilitasyon salonlarının sayısını artırarak, akşam ve haftasonları tedavi seansları ekleyerek yatış sırasında bekleyen hasta sayısını 13 binden 4 bin kişiye düşürdüklerini belirten Dilekçi açıklamasında ayrıca, “Günlük tedavi alan hasta kapasitemizi 1000 kişiye kadar artırdık. Teknolojik gelişmeleri takip ederek onlarca cihaz temini gerçekleştirdik. Binalarımızın daha çevreci olması amacıyla DOĞALGAZ dönüşümünü gerçekleştirdik. Kaplıca havuzlarımızı yeniledik. Yıllardır problem haline gelen Hastanemizin Su İsale hattını yeniledik. Tüm odalarımızı HD kalitede TV-UYDU sistemi ile buluşturduk. Yenilenen onlarca odamız, hasta yataklarımız, refakatçi koltuklarımız…” dedi.

“HİÇBİR BAŞARI KARŞILIKSIZ KALMAZ”

Dilekçi son olarak ise görevi bırakması ile ilgili bir serzenişte bulunarak şunları söyledi: “Bu başarılarda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma destekleri ve bitmeyen enerjileri nedeniyle sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve ayrıca bu birimlerin çoğunu ilimize kazandırmamızda bağışları ile destekte bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir büyüğüm bana ‘Hiçbir başarı KARŞILIKSIZ kalmaz ‘ demişti. Bundan sonra çok severek yaptığım mesleğime ve hastalarıma daha fazla zaman ayıracağım için fazlasıyla mutluyum.”