Başıboş köpekler mahalleye korku salıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Çıkınlar Mahallesinde yaşayan vatandaşların, son günlerde mahalleyi mesken tutan köpeklerle başı belada. Mahallede sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahallede cirit atan, sayıları 15’e kadar çıkan sokak köpekleri zaman zaman vatandaşlara saldırmaya çalışırken vatandaşlar en çok çocukları için endişeleniyor.

Çıkınlar Mahallesinin çeşitli yerlerinde dolaşan köpek sürüsünden şikayetçi olan mahalle sakinleri durumu defalarca belediyeye iletseler de bir sonuç alamadıklarını belirtiyorlar. Tenha saatlerde evden çıkarken veya eve dönerken büyük korku yaşadıklarını ifade eden mahalleli, başıboş köpek sürüsüne bir çözüm bulunması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 22:47