Haber: N. Halid Altundal
İlçede bulunan Beşkavak mevkisinde, başıboş şekilde dolaşan köpek ve 7 yavrusunu gören ilçe sakinleri, köpeğin sahibini bulmaya çalıştı. Boynunda ip bulunan köpeğin, kaçtığını düşünen vatandaşlar, süt ve ekmekle yavrularla anneyi besledi. Karnı doyan köpek ve 7 yavrusu bölgede bir süre dolaştı. İlçe sakinleri, bölgede son günlerde başıboş köpek ve kedilerin çoğaldığını belirterek, çoğunlukla evcil hayvanların bakımından sıkılan vatandaşların, hayvanlarını ilçeye bıraktığını ifade etti.
Başıboş köpeklere ilçe sakinleri sahip çıktı
Mudurnu’da dolaşan başıboş köpek ile 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı. Köpeğin kaçtığını düşünen ilçe sakinleri süt ve ekmek vererek yavrularla anneyi besledi.
Haber: N. Halid Altundal
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