Başımız sağ olsun

Haber: C. Kutay Aykan

İki ilimizde meydana gelen depremlerin ardından Bolu’da depremin olabileceği riski gündeme bomba gibi düştü. Elazığ depremini aylar öncesinden duyuran Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, öncesi Bolu’da şiddetli bir depremin olma ihtimalinin bulunduğunu şimdiden tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerde 6.8 şiddetindeki depremin ardından 500 artçı deprem meydana gelirken, 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, Bin 556 vatandaşımız yaralanırken 45 vatandaşımızda enkaz altından kurtarıldı.

DEPREM TOPLANMA MERKEZLERİ NERELER?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un, Bolu’da deprem olma riskinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından şimdi gözler ilimize çevrildi. Geçtiğimiz günlerde yine gündeme gelen, ilimizdeki deprem toplanma merkezleri nerelere konusunu, bir kez daha masaya yatırıyoruz. Bolu Valiliği ile Bolu Belediyesi’nin bu konuda ne gibi çalışma yaptığı halka açıklanması gerekiyor. Ayrıca, kaç tane toplanma merkezi ve buralar nerelerde. Bu toplanma merkezlerinin nereler olduğu bir an önce bilgilendirilmelidir.