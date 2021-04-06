Basın Çalışanları öncelikli olarak aşılanacak

Haber: Onur Akçelik

Türkiye Değişim Partisi Yerel Medyalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, kamuoyuna koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecini değerlendirdi. Beykoz, basın çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması gereken meslek grupları arasında olduğunu belirtirken, süreç ile ilgili olarak kamuoyuna yeni açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ilk bölümünde basın çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması gerektiğini yetkili kurumlara ilettiğinden bahseden Beykoz, “Basın çalışanları, meslek koşullarına bağlı olarak toplumun birçok kesimiyle yüz yüze temas içerisinde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla virüs tehlikesiyle her an karşı karşıya kalan güzide basın çalışanlarımızın salgın süreci içerisinde karşılaşmaları olası sağlık problemlerinin önüne geçebilmek adına kamuoyuyla düşüncelerimizi paylaşmıştık. Basın çalışanlarının öncelikli aşılanması gereken meslek grupları arasına alınmalarıyla ilgili katıldığım birçok toplantı, etkinlik ve programda konuyu dile getirmiş ve yetkili kurumlara başvurularımızı iletmiştim” dedi.

“ Basın çalışanlarının dertlerini dile getirmek benim öncelikli vazifem”

Basın çalışanlarının dertlerini dile getirmenin, kendisinin öncelikli ödevi olduğunu anlatan Beykoz, “Konuyla ilgili önemli çalışmalarımız olmuştu. Basın çalışanlarının sorunlarını, dertlerini dile getirmek benim öncelikli vazifem. Dolayısıyla bu hayati meseleyle ilgili girişimlerimizin başarıyla sonuçlandığını görmekten dolayı sevinçliyiz ” ifadelerini kullandı.

“ Umuyorum ki basın kartı olmayan arkadaşlar da sürece dahil edilecek”