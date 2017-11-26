Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, 24 Kasım 2017 Cuma günü gerçekleşen toplantısında, Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Yönelik Genel Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifini oybirliğiyle kabul etti.

Buna göre, en son 2011 yılında yapılan değişikle 4 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen basın mensuplarına verilen borç para miktarı, 600 Türk Lirası artışla 4 bin 800 Türk Lirası’na yükseltildi.

Ayrıca, çalışamaz durumdaki basın mensuplarına yılda bir defa verilen 4 bin Türk Lirası tutarındaki muhtaçlık yardımına ilişkin madde kapsamına, çalışırken meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerden etkilenen basın mensupları da dahil edildi.

Alınan kararların uygulanmasına, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlanacak.

Basın İlan Kurumu’ndan basın mensuplarına 16 Milyon Türk Liralık Sosyal Yardım

Basın İlan Kurumu, 2016 yılında basında fikren veya bedenen çalışan toplam 3 bin 308 basın mensubuna 13 milyon 881 bin 100 Türk Lirası faizsiz borç para verdi. Bu sosyal yardımlar kapsamında toplam 170 gazeteciye 680 bin Türk Lirası muhtaçlık yardımında bulunan Basın İlan Kurumu, vefat eden 14 gazetecinin muhtaç durumdaki ailelerine de 84 bin Türk Lirası ölüm yardımında bulundu.

Diğer yandan Kurum tarafından aynı yıl içinde basın çalışanlarının üyesi bulundukları 84 gazeteci derneğine toplam 1 milyon 250 bin Türk Lirası tutarında karşılıksız maddi yardım yapıldı.