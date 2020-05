“Başın düşerse dara Rasim Özdemir’i ara”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak Ramazan Bayramı ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bayram süresince belediye olarak aldıkları tedbirleri aktaran Başkan Tanju Özcan açıklamasında şunları söyledi: “Pazar günü mübarek Ramazan Bayramımızı idrak etmeye başlayacağız. Tabi bu sene ne milli bayramlar ne de dini bayramlarımızı arzu ettiğimiz şekilde kutlayamıyoruz koronavirüs sebebiyle. Bu ilk olacak, ilk kez bir Ramazan Bayramında Türkiye tarihinde ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Türkiye’de değil birçok müslüman ülkede de aynı tedbirler alınıyor. Bu, hoş bir durum değil. Bayramda büyüklerimizin elini öpmeye, hayır dualarını istemeye alışmış bir toplumuz biz. Hem büyüklerimiz açısından zor hem bizler açısından zor bir bayram olacak. Ancak tabi burada mecburiyetten devletimiz bu tedbirleri alıyor. Biz de bu hastalığın yayılma hızı düşmüşken, daha güzel neticeler ortaya çıkma imkanı varken bayramda bu kısıtlamalara uyma çağrısını yapıyoruz vatandaşımıza. Lütfen çok zorunlu haller olmadığı sürece hiç dışarı çıkmayalım, zaten yasak var.”

“BELEDİYEMİZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDI”

Belediye olarak sokağa çıkma yasağının süreceği 4 gün boyunca bütün tedbiri aldıklarını bildiren Başkan Özcan açıklamasında ayrıca, “Tedbirleri alırken Valilik başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarıyla da istişare içerisinde hareket ettik. Şehir içi ulaşımla ilgili biliyorsunuz başta sağlık çalışanları -onların sokağa çıkma yasağı döneminde de nöbetleri var, görevleri var- onların faydalanabilmesi için toplu taşıma hizmetimizi kısıtlayarak da olsa sürdüreceğiz. Bununla ilgili belediyemizin internet sitesinde gerekli duyurular yapılmaya başlandı. Bir de tabi gıda ihtiyacına erişim konusunda belediyemiz her türlü tedbiri aldı, bunda bir sıkıntımız yok. Fırıncılarla, Valilikle belediye temsilcilerimizin katıldığı toplantılar yapıldı. Ekmek başta olmak üzere hiçbir konuda bir sıkıntı yaşanmayacağını öngörüyoruz” dedi.

“BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE BİR KRİZ MASASI OLUŞTURDUK”

Birçok belediye çalışanının dört günlük sokağa çıkma yasağı konusunda temel hizmetlerin aksamaması konusunda görevlendirildiğinin altını çizen Başkan Özcan, “Su arızaları ile ilgili nöbetçi ekibimiz var, alt yapı ile ilgili nöbetçi ekibimiz var. Temizlik birimimiz, itfaiye birimimiz aynı tempoyla çalışmaya devam edecek. Diğer birimlerimizde de hiçbir hizmetimizin aksamaması bakımından yeterli personelimizi görevlendirmiş bulunmaktayız. Tabi yine belediyemiz bünyesinde bir kriz masası oluşturduk. O kriz masasının başına da Başkan Yarcımsımız Rasim Özdemir’i getirdik. Vatandaşlarımız 444 26 58 numaralı belediye hattını 24 saat arayabilirler, bizi her türlü ihtiyaç için arayabilirler. ‘444 26 58’e ulaşamadım veya oraya ulaştım ama işim görülmedi’ diyenler için ben Rasim beyin numarasını da vermek istiyorum: 0505 802 12 74. Yine benim numaramı zaten vatandaşlarımız biliyor. Yine danışmanım İsmail Özgüneylioğlu’nun telefonunu da paylaşayım: 0532 472 3166. Bu numaralara da her türlü ihtiyaç için 24 saat erişim imkanı sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte, yani vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu; ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilebildiği bir bayram yaşatmak istiyoruz. O yüzden belediyemizce her türlü tedbiri aldık. Ancak öngöremediğimiz bir şey olur diye ekstra bir de kriz masası kurduk” diye konuştu.

“DİĞER KURUMLARLA HAYIR İŞLERİNDE BİR YARIŞA GİRDİK”

Aslında bir anlayışlarının olduğunu söyleyen Özcan açıklamasının devamında, “Yüce Allah Bakara Suresi 148. ayetinde tüm Müslümanlara bu talimatı vermiş; ‘Hayır işlerinde yarışın’ diyor. İşte biz, bundan feyz alıyoruz. Ve bütün bu süreç boyunca da hayır işlerinde diğer kurumlarla, kuruluşlarla bir yarışa girdik. Ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte de biz sadece hayır işlerinde yarışmayı genel felsefemiz olarak, düşüncemiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJEMİZ BAŞARILI OLDU”

Son olarak Bolu Belediyesinin koronavirüs sürecinde yaptığı çalışmalara değinen Başkan Tanju Özcan şunları söyledi: “Korona sürecinin başladığı 13 Mart’tan itibaren biz Boluluları gıdasız bırakmayacağımızı söylemiştik. Hatta iddialı bir şey söylemiştim: ‘Ben belediye başkanı olduğum sürece kimse yatağa aç girmeyecek’ demiştim. Bu kapsamda 20 bini geçti gıda kolisi yardımımız. Yine tabi doğrudan gelir desteği yaptığımız, yapılmasına vesile olduğumuz aile sayısı da bini aştı. Yine bu kardeşlik köprüsü projemiz bana göre bu dönem başarılı oldu. Hatta en çok memnun olduğum; Sayın Ahmet Baysal da bu kardeşlik köprüsü üzerinden ihtiyaç sahibi çok sayıda ailemize ekstra bir katkı sağlamış oldu. Hem kendisi adına hem sevgili eşi adına hem de rahmetli İzzet Babamız adına bu yardımları gerçekleştirdi. Yine bu süreç içerisinde biz 350 civarında aileye her gün sıcak yemek götürmeye devam ettik. Şu ana kadar 600 binin üzerinde maske dağıttık. Bir kısmını vatandaşlara doğrudan ulaştırdık, bir kısmını muhtarlar aracılığıyla ulaştırdık. Maske sıkıntısını en az yaşayan şehirlerden bir tanesi Bolu oldu. Sürecin en başından bu yana biz bildiğiniz gibi hayır işlerinde herkesle yarışmaya varız. Bundan sonraki süreçte de bu sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde atacağımız adımlar olacak. Zaten vatandaşımızın hayatına dokunma sözü vermiştik. Bu korona sürecinde özellikle ihtiyaç sahibi insanların tespiti konusunda çok ciddi mesafede kat ettik. O konuda da iddialıyız. Türkiye’de Bolu Belediyesi kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarını detaylı olarak tespit edebilmiş başka bir belediye olmayabilir. İhtiyaç sahiplerinin yüzde 99’unu biliyoruz. Ve bu vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu sürece her zaman yanlarında olmaya çalışacağız.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:29