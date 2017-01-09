Haber: Erdal TANRIVERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tanju Özcan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Özcan mesajında “Çağdaş ve demokratik bir toplum için basının aydınlatıcı ve yol gösterici özelliği büyük önem arz etmektedir. Çoğulcu demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan basının toplumun her kesiminin sesi olması, basın özgürlüğünün tam olarak sağlanması ile mümkün olacaktır.Son dönemlerde birçok basın emekçisinin işine son verilmekte, çalışan gazeteciler ise iş güvencesinden yoksun olarak görev yapmaktadırlar.Basın mensuplarının ilkeli, tarafsız ve cesurca bir tavır sergilemeleri, toplumun basına olan inancını ve güvenini koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın bilinçlenmesindeki en önemli dişli olan Basın Emekçilerinin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerine yer verdi
“Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından...
“Özgür basın demokrasinin gücüdür”
Cumhuriyetten asla taviz yok
Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla...
Basın emekçilerimizin günü kutlu olsun
MİLLET ADINA GAZETECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
“Milletin AVM’si oldu”
Terör mağduru ve asker ailelerine ne kadar...
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