Basın mensuplarına 3 saat eğitim verildi

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un girişimleriyle, Bolu Dağı Polisevinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Bomba Uzmanları tarafından bilgilendirme yapılarak 3 saat süren bir eğitim verildi. Konularında uzman olan polisler, özellikle şüpheli çanta ve şeritle çevrilmiş olay bölgesine basın mensuplarının fazla dikkat etmediklerinden yakınırken, meraklı vatandaşlarında büyük sorun yarattığını söylediler.

Ülke genelindeki internet kullanımı hakkında da bilgiler veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan komiser Yusuf Kaya, şunları söyledi; “2021 yılı verilerine göre ülkemizde 77 milyon cep telefonu kullanıcısı, 62 milyon internet, 37 milyon facebook, 11 milyon 800 bin twitter ve 38 milyon instagram kullanıcı bulunmaktadır. Bolu Emniyeti Siber Suçlar Bürosu olarak 8 ilde eş zamanlı yaptığımız siber baskınında 21 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 10 tanesi tutuklanmış, 11 kişi ise serbest bırakılmıştır” dedi.

Eğitim sonrası tüm emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürlerinin gözetiminde bomba uzmanları tarafından şüpheli paket, patlatması gerçekleştirilirken, heyecanlı dakikalar yaşandı.