Haber: Kasım ŞAHİN
Geçtiğimiz hafta Sanayi Sitesinde, bir işyerinin önünde park halinde bulunan ve piyasa değeri 11 Bin TL’lik, kepçenin 200 kiloluk sepetini çalıp, şahin marka aracın arka koltuğuna koyarak hırsızlık yapan S.Y., S.T., T.K:T., S.F. ve V.E, Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu’nun deneyimli ve başarılı ekiplerinin, kamera kayıtlarını incelemesi sonrası yakalandılar.
Asayiş Şubesindeki ifadelerinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edilen hırsızlar, pişkinliği de elden bırakmadılar. Hırsızlar, kendilerini görüntülemeye çalışan, basın mensuplarına, “Çek çek yakışıklı olsun” diye seslendiler.
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