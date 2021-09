Basın mensuplarına saldırmak istedi

Haber: C. Kutay Aykan

Yine MasterChef Murat yine olay. Geçtiğimiz haftalarda PTT Caddesi üzerindeki Kral Pide önündeki yaya kaldırımına aracını park edip, cep telefonuyla canlı yayın yaparak, jandarmaya tepki gösteren MasterChef Murat Özdemir, bu seferde üzerinde MasterChef yazan minibüsünü yine aynı yere park etti.

Basın mensuplarının aracın yaya kaldırımına çekildiğini fark etmesi üzerine, olay fotoğraflanmaya çalışılırken, araç içerisinde inen ve şoför olduğu öğrenilen Zeki İlgin, elindeki cep telefonuyla basın mensuplarını fotoğraflarını çekip, hakaretler yağdırmaya ve tehditler savurmaya başladı. Bu sırada olayı öğrenin MasterChef Murat, olay yerine gelerek, trafik cezası kesmeye çalışan şahin ekibine; “Bizde para çok, kesin cezayı” demesi tepkilere neden oldu. Bu esnada sürekli olarak basın mensuplarını tahrik eden aracın sürücüsü Zeki İlgin, “Siz gazeteciyseniz bana basın kartlarını gösterin” demesi olayları alevlendirdi. Bu anlar an be an kayıt altına alındı. Daha sonra olay yerine gelen Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.