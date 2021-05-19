“BASIN MESLEĞİ BİZİM İÇİN KUTSALDIR”

İlk olarak şunu belirtmek isterim ki; biz basın mesleğini ve gazeteciliği kutsal bir meslek olarak kabul ediyoruz. Siyasi partilerin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek gruplarının, şahısların ve daha birçok çevrenin yürüttüğü çalışma ve faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması noktasında medya kuruluşlarının vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda medya kuruluşlarının ve basın mensuplarının faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve ayakta kalabilmesi için maddi ve manevi anlamda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilinçle AK Parti olarak, Bolu basınının her anlamda yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

AK Parti olsun CHP olsun veya herhangi bir siyasi parti veya belediye olsun bu kurumların, medya kuruluşlarını desteklemesi bizim açımızdan gayet doğaldır ve olması gereken de budur. Çünkü siyasetçiler; çalışmalarını, projelerini, düşüncelerini ve hedeflerini basın yoluyla geniş kitlelere ulaştırıyor. Elbette ki bu hizmetlerin bir karşılığı olmalıdır. O yüzden hiçbir kurum veya kesimin basını yok sayma, geliri ile alakalı olumsuz kanaat belirtme veya ekmeğine mani olacak şekilde bir tavır sergileme lüksü olamaz. Bizlerin görevi, basının işini kolaylaştırmak ve daha iyi şartlarda görevini icra edebilmesine olanak sağlamaktır. Bolu Belediyesi’nin AK Parti tarafından yönetildiği 15 yıllık dönemde de medya kuruluşlarına destek verilmiştir. CHP döneminde de destek verilmesi gayet normaldir.

Son yaşanan olayda Bolu Belediyesi’nin kentteki medya kuruluşları ile yaptığı reklam ve tanıtım anlaşmalarının bazı internet haber sitelerinde yayınlanması ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, belediye meclis üyemizi işaret ederek ortaya attığı aslı astarı olmaya iddialar tamamen gerçekdışıdır. Söz konusu belediye meclis üyemizin veya partimizin bu konu ile alakalı uzaktan yakından ilgisi yoktur. Belediye Meclis üyelerimizle yaptığımız toplantıda kendilerine özellikle bu konuyu sordum. Böyle bir şeyin asla mümkün olmadığını olsa dahi partinin hiyerarşik yapısı gereği konunun önce il başkanı ile istişare edilmesi gerektiğini söylediler. Böyle bir konu hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Özet olarak, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Tanju Özcan’ın iddiadan ibaret söylemleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Basında çıkan anlaşma ve rakamlarla alakalı belediye meclis üyemizin en ufak bir ilgisi yoktur. AK Parti olarak basın emekçilerine ve ekmeklerine büyük saygı duyuyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur