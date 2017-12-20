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    • Basınçlı Sulama Sistemleri Ve Teknik Gezi

    İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Seben’de 2006 yılında ARIP 1. ETAP’tan uygulanan Hoçaş Köyü Damla Sulama Sistemleri (465 dekar), Bozyer ve SolaklarKöy’lerinde bulunan Basınçlı Sulama Sistemlerini çiftçilere gezdirdi.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 12:36
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    Basınçlı Sulama Sistemleri Ve Teknik Gezi

    Haber: Ceylan Beykoz

    10. Kalkınma Planı çerçevesinde “Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Çiftçilerimize Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması” amacıyla  İl Müdürlüğü tarafından proje hazırlanıp, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında konu ile ilgili “Sulama Projesi”uygulama konuldu. Bu proje çerçevesinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 21 Mart 2017 tarihinde Sulama Birliği’nin üyeleri Konya Tarım Fuarı’na ve Konya Şeker Pan-Plast üretim tesislerine 44 çiftçimizle birlikte teknik gezi düzenlendi. Yine 2-5 Mayıs 2017 tarihinde Adana-TAYEM’de “Etkin ve Verimli Sulama Eğitimi” ne 28 çiftçimizin katılımı sağlandı. Adana’da Türkiye’nin en büyük narenciye bahçelerine sahip Bülent ÖZLER çiftliği ve Çay Çiftliği’ne Teknik Gezi düzenlenmiştir. Arazide Prof. Dr.Sermet Önder tarafından arazide uygulamalı eğitim verildi. Projenin en son aşaması olan “Basınçlı Sulama Sistemleri” konulu 10 günlük eğitim çalışması personel Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Ekdioğlu tarafından verildi. Bu eğitim kapsamında çiftçiler Seben’de 2006 yılında ARIP 1. ETAP’tan uygulanan Hoçaş Köyü Damla Sulama Sistemleri (465 dekar),Bozyer ve SolaklarKöy’lerinde bulunan Basınçlı Sulama Sistemleri yerinde gezilerek, arazide çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı. Teknik geziye KTV Şube Müdürü Nuray Karatepe, Arazi Edindirme Şube Müdürü Sait Karcı, Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Ekdioğlu ve 18 çiftçimiz katılmıştır. Arazide bilgilendirme çalışmalarından sonra Hoçaş Köyü Fosil Ormanı ve Solaklar Kaya Evleri gezilerek teknik geziye son verildi.

                    

    Anahtar Kelimeler: İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Müdürlüğü

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