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28 Kasım 2017 Salı
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    • Başından vurulmuş ceset bulundu

    Bolu’nun Yenicepınar Köyü’nde başına taşla vurulduğu belirlenen erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    28 Kasım 2017 Salı 10:56
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    Başından vurulmuş ceset bulundu
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    Haber: Semih BAYKAL

    Olay, ilimiz Yenicepınar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenicepınar Köyü Çambaşı mevkiinde ceset görüldüğüne dair ihbar alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler olay yerine gelerek, yarı çıplak halde orman yolunda bulunan cesette incelemelere başladı. İncelemeler sonucu cesedine ulaşılan şahsın 41 yaşındaki Murat Güler olduğu öğrenildi.

    Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından başından vurulduğu tespit edilen Güler’in cesedi, Abant İzzet Baysal Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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