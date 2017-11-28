Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Yenicepınar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenicepınar Köyü Çambaşı mevkiinde ceset görüldüğüne dair ihbar alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler olay yerine gelerek, yarı çıplak halde orman yolunda bulunan cesette incelemelere başladı. İncelemeler sonucu cesedine ulaşılan şahsın 41 yaşındaki Murat Güler olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından başından vurulduğu tespit edilen Güler’in cesedi, Abant İzzet Baysal Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.