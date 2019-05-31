BAŞINIZA GELSE NE YAPARSINIZ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

O gün bayram arifesiydi küçük Okan ve annesi alışverişe çıkmışlardı. AVM’de dolaşırken 4 yaşındaki Okan annesine, “Anne bu ne? Anne bunlar niye böyle” diye sorular soruyordu. Aslında bir bakıma dünyayı tanımaya ve algılamaya çalışıyordu. Annesi kimi zaman bu sorulardan sıkılıp kaçamak cevaplar veriyordu.

AVM’de dolaşırken Okan’ın karnı acıktı. Annesi AVM’deki yemek yeme yerlerine götürdü. Orada bir masaya oturdular ve yiyeceklerini ısmarladılar. Bu arada küçük Okan’ın gözü karşı masadaki bir kıza takıldı. Yemeklerini yediler kalkarken o kızın yanından geçtiler ve Okan Annesine “ bu ablaya ne olmuş niye tekerlekli arabada oturuyor diye sordu?” Annesi bunu duyunca, “Oğlum o abla düşmüş” dedi. Tekerlekli sandalyedeki kız ne olduğunu anlamadan annesi Okan’ı kucaklayarak kızın yanından uzaklaştırdı.

Ancak Okan cevaptan tatmin olmamıştı. Birkaç defa daha sordu? Annesi bu sorular karşısında “o abla yaramazlık yapmış koşarken düşmüş onun için yürüyemiyor. Sende yaramazlık yaparsan benim sözümü dinlemezsen öyle olursun” diye çocuğa açıklama yaptı. Neyse AVM’de bayram alışverişini tamamladılar evlerine döndüler. Okan yorulmuştu erkenden uyudu ve bayram sabahı oldu. Annesi Okan’ı erkenden uyardı yeni kıyafetler giydirdi babası Bayram namazından dönünce. Onun elini öptü tabi babası da Okan’a harçlık verdi.

Kahvaltı yapıldı. Sonra ev ziyaretleri için dışarı çıktılar. Tabi bu sırada Okan’ın keyfi yerinde her elini öptüğü kişi ya harçlık veriyor ya da şeker. Derken komşuların birini ziyaret ederken dün AVM’de gördükleri tekerlekli sandalye kullanıcısı olan abla ile karşılaştılar. Küçük Okan’ın aklına annesinin dün söyledikleri geldi ve annesi dur oğlum demeye kalmadan kızın yanına gitti. Abla sen çok yaramazlık yapmışsın o yüzden bu arabada oturuyormuşsun deyince salonda bir sessizlik oldu ve sonra…….

Evet, yine kendi yazdığım bir öykü ile başladım ve biliyorum bu huyuma çok kızıyorsunuz ama yine öyküyü yarım bırakıp sizlerin bu olayı birazcık düşünmenizi istiyorum. Çünkü önümüz de şeker bayramı var ve aslında anlatmaya çalıştığım şey çok sık rastlanan bir şey, maalesef ülkemizde her şeyde olduğu gibi bu konuda da anneler babalar çocuklara yeterince bilgi vermiyor hatta bilgi vermeyi bırakın öyküde yaşandığı gibi yaramazlık yaparsan sende öyle olursun diye çocuklar korkutuluyor.

Sizin de bildiğiniz gibi bu durum hiç güzel değil çünkü sizin yanlış öğrettiğiniz veya hiç öğretmediğiniz şeylerden dolayı çocuklar farklı insanlara kendilerini kapatıyorlar uzak duruyorlar. Aslında benim öyküde anlatmaya çalıştığım şey en hafif şeylerden biri çünkü Okan gibi yeni yeni dünyayı tanımaya çalışan çocuklara doğru açıklama yapılmazsa. Doğru bilgiye sahip olmadığı için okulda sınıfa farklı bir öğrenci geldiğinde onunla alay edebiliyor ve kimi zaman iş kendinden farklı olan insanlara fiziksel şiddet uygulamaya kadar gidebiliyor. O yüzden bu konulara gülüp geçmemek çocuk sorduğunda her zaman doğru bilgiyi vermek gerekiyor.

Aslında hazır yeri gelmişken büyükler niye bu gibi konuları anlatmaya çekinirler anlamam. Bakın gerçekten bu gibi konuları açıklamaya çekinilir. Ancak küçük bir erkek çocuğuna herkesin içinde “ Evladım göster amcalara demekten ve çoculara küfür öğretmekten çekinilmez ” gülmeyin anlattıklarım doğru bu ülkede konuşulması gerekenler genellikle konuşulmaz birazcık gözlem yaparsanız bunu görürsünüz

Neyse lafı daha fazla uzatmayayım bu bilgiler ışığında önümüzdeki şeker bayramında öyküdeki olayı siz yaşasanız ne yaparsınız? Maillerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada haftaya ben tatil yapmıyorum bilginiz olsun. Bayram arası sizlerden gelen yorumlar ve mesajlar doğrultusunda gelecek hafta öykünün devamı bu satırlarda.

Ben şimdiden herkese şeker tadında bir bayram diliyorum haftaya görüşmek üzere….

Yazan : Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi….