“Başka Türkiye yok, bu ülke hepimizin”

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, son dönemde yaşanan politik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP İl Başkanı Karsu açıklamasında, son aylarda Türkiye gündeminin inanılmaz bir hızla değiştiğini söyleyerek, “Bu süreç içersinde ülkeyi yöneten siyasiler ile muhalefet partisi liderleri ister istemez agresif ya da kırıcı olabiliyorlar. Ülke yöneticilerinin toplumun geniş kesimlerini adeta yok sayarak her şeyi kendilerinin tayin edeceğini vurgularcasına aldığı kararlar en son İstanbul Sözleşmesinde olduğu gibi vatandaşlarımızın arasında derin infiallere neden olurken toplumsal kutuplaştırmayı da gittikçe tırmandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Ancak iktidar partisi genel başkanı ve küçük ortağı olan partinin genel başkanı hoşlarına gitmeyen herkese ağır üslup kullanmakta çekinmiyor. Hatta adaleti olmayacak talimatlar vererek dizayn etmeye çalışıyorlar” dedi.

“LİDERLERİMİZ DAHA UYGAR BİR ŞEKİLDE TOPLUMA MESAJ VEREMEZLER Mİ?”

“Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor” diyen Başkan Kazım Karsu, “Özellikle toplumumuzun en çok şikayetçi olduğu konuların başında kutuplaştırıcı siyaset ve liderlerin birbirleri hakkındaki ifadeleri ve kullandıkları sert dil gelmektedir. Sayın Liderlerimiz daha uygar ve demokratik bir şekilde topluma mesaj veremezler mi? Eğer en tepeden bir yumuşama sinyali gelirse diğer partilerin liderleri de buna uygun davranarak üsluplarını gözden geçirecek ve demokratik kültür açısından ülkemiz için çok daha sağlıklı bir yola girilecektir” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA TÜRKİYE YOK! BU ÜLKE HEPİMİZİN”

Karsu son olarak ise şunları söyledi: “Amerika’da Cumhuriyetçi Trump’ın iktidarı devrederken ülkenin içine düştüğü durumun tüm dünya tarafından nasıl izlendiği ve ‘Demokrasinin Beşiği’ denilen ABD’nin ne hale düştüğü hepimizin malumudur. Bazı çevreler benzer tablonun Türkiye’de de yaşanabileceğini, hatta iktidarın muhalefete seçim sonuçlarına rağmen iktidarı devretmeyeceğini ya da çeşitli bahaneler öne sürerek, seçimleri erteleyerek bir şekilde iktidarını sürdüreceği gibi olasılıkları dile getirmektedirler. Bu tip iddialar hem ülkemizin demokratik geleceği hem de insanlarımızın yarına sağlıklı bakabilmeleri açısından son derece üzücü iddialardır. O yüzden ülkemizde artık kutuplaştırıcı siyasete bir set çekmek adına liderlerimiz arasında demokratik argümanlara dayalı bir siyaset dilinin başlamasını ve bunun toplumun tüm katmanları tarafından talep edilmesinin yerinde olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak başka Türkiye yok! Bu ülke hepimizin. Ülkemizin mutlu yarınlarını kurmak için geç kalmış değiliz. Buna yürekten inanıyorum.”