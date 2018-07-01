Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesine yapılacak olan 112 Acil Merkezi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, Arpaseki Mahallesi'ndeki bin 200 metrekarelik alanda yapımı devam eden 112 Acil Merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Merkezin 30 günlük sürede teslim edileceğini belirten Özdemir, merkezin yapılmasıyla hastalarla bölgede bulunan turizm işletmelerine gelen tatilcilerin daha kolay hizmet alacağını ifade etti.Özdemir, 112 merkezi sayesinde beldedeki hastalara ve kazalara daha kısa sürede müdahale edilebileceğini belirterek, "Bir 112 Acil Merkezine kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bölge itibarıyla yılda yaklaşık 50 bin kişi beldemizde bulunan turizm işletmelerine geliyor. Bölgemiz çok hareketli. Bu merkez sayesinde hastalara daha hızlı ulaşılacak" dedi.