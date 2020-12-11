Başkan Abak, esnafı uyardı

Kısıtlama süresince paket servis yapacak olan esnaflara da cezai işlem uygulanması noktasında uyarılarda bulunan Abak, “Çalışanlar SGK Bordrosu ve vergi levhasını göstererek işlerine devam edebilir” dedi.

Kısıtlamaların lokantacıları çok derinden etkilediğini söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abak, “ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile topyekûn mücadele ediyoruz. Mücadele ederken de, Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulu Üyelerinin almış olduğu kararlar var. Biz devletimizin almış olduğu bu kararlara saygı gösteriyoruz. Bir an evvel bu korona virüs salgınının gitmesi içinde dua ediyoruz. Çünkü tüm sektörü engellediği gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Kendin gel al ve paket servis durumuna düştük. Bu da ilimizdeki bir çok lokanta, restoran, kafe gibi mekanların kapanmasına sebebiyet verdi. Birçoğu ise yüzde 10’luk bir çalışma gayreti gösteriyor. O nedenle sıkıntı bir süreçten geçiyoruz. Bu kararlar salgına karşı alınan kararlar ancak sadece lokantaların bu kadar kısıtlanmasına da anlam veremiyoruz. Çünkü tramvay olsun, otobüsler olsun, uçaklarda birbirini hiç tanımayan insanlar yan yana seyahat ediyorlar, AVM’ler aynı şekilde içeriye girebilmek için kuyruk oluşturuyorlar. Mağazaların, marketlerin açık olduğu bir yerde, kuaför ve berberlerin temaslı olup da açık olduğu bir yerde, lokantalarımızda biz müşterilerimize temas olmadan hizmet etmekteyiz. O nedenle bu olay restoran, kafe ve lokantaları çok derinden etkiledi. Daha önce ki sürede lokantalarımız 3 ay süreyle kapatılmıştı. Onların yarasını saramadan yeni bir kısıtlama geldi. Bilim Kurulu Üyelerimiz daha iyi bilir tabi ki ancak birçok lokantamız ev yemekleri, sulu yemekler yaptıklarından dolayı paket servis yapamıyor. Bu konuda esnafımız gerçekten zor durumda, bu duruma bir çözüm bulunmasını talep ediyorum” dedi.

Başkan Abak, kısıtlamalarda paket servis yapanların evraklarını göstermeleri halinde sıkıntı yaşamayacaklarını söyleyerek, “Hafta içi saat 21.00’dan 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması var. Cumartesi ve Pazar günleri ise tam gün olmak kaydı ile sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu kısıtlamalarda online sipariş götürenler ya da telefon ile sipariş götürenlerin çalışanları ve kendileri, çalışanların SSK’lı çalıştığına dair maaş bordrosunu ve işletmenin vergi levhasını güvenlik güçlerine gösterdikleri zaman her hangi bir cezaya tabi tutulmuyorlar. Online sipariş satışları olmayanlar ise kendin gel al olmayacağı için telefonla sipariş alan mekanlarda bu cezadan muaf tutulacak” ifadelerini kullandı.