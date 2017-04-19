Haber: Aysun BEYKOZ

Abat, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi; Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini kutlayacağımız Kutlu Doğum Haftasındaki en büyük amaç, yüce dinimiz İslâm'ı ve onun Peygamberi Hz. Muhammed'i daha iyi anlayıp, idrak edebilmektir. Hz. Peygamber Efendimiz, kabile asabiyetinin, zulmün ve haksızlığın en üst seviyeye çıktığı bir zamanda, tüm kötülüklere ve olumsuz davranışlara karşı insanlığa, sonsuza kadar huzurlu, mutlu, yaşanabilir bir hayat ve dünya düzeni hazırlamıştır.

Rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi erdemli değerleri kişiliğinde toplamış olan Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe ve yardımlaşmaya teşvik ederek, 'Doğru olunuz; doğruluğa yöneliniz' sözüyle, asırlar öncesinden insanlığa yüksek bir ahlâk dersi vererek, onları olgunluğa davet etmiştir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in günümüzde daha iyi anlaşılmasına, örnek hayatının tatbik edilmesine çok ihtiyaç vardır. Peygamberimizin doğumunun üzerinden geçen yaklaşık 14 asra rağmen, O'nun sözleri, tavsiyeleri, yaşayış ve hayatı algılama biçimi herkes için, özellikle sorumluluk taşıyanlar açısından çok önemli öğütler içermektedir.