Başkan açıkladı: Alkol ruhsatı alan var mı?

Özel Haber: N. Halid Altundal

Her gündeme gelmesi ile büyük tartışmalara sebep olan alkollü mekanlar konusunda Bolulu vatandaşların merak ettiği soruyu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan cevapladı. Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi’nde alkollü mekan alanlarının yeniden belirlenmesinin ardından ruhsat başvurusu olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

SIFIR BAŞVURU SIFIR RUHSAT

Başkan Tanju Özcan, göreve geldiği günden bugüne kadar alkol ruhsatı için hiç başvuru olmadığını belirterek, “Sıfır başvuru olduğu için de sıfır ruhsat. Şu anda başvuru yok. Olabilecek mi? Olabilecek yerler var. Şeffaf bir şekilde Belediye Meclisinde Emniyet ve Valiliğin görüşünü almak suretiyle kabul edilmiş alanlar var. Bu kabul edilmiş alanlarda da ‘her yeri alkollü yapacaksın’ diye bir şey yok. Çünkü genel bir yönetmelik var Türkiye genelinde uygulanan. İşte camiye şu kadar mesafe, okula şu kadar mesafede olmak zorunda, hani o bölge içerisinde kalsa bile. Biz önüne gelen almasın diye ‘objektif kriterlerin yanı sıra subjektif kriterler de getireceğiz’ dedik. Yani vermek istemediğimize vermeyeceği, tüm şartları sağlasa bile. O insanın geçmişine bakacağız, bir anlamda GBT sorgulaması yapacağız. O anlamda vermeyeceğiz. Yani şu ana kadar hiç vermedik. Hiç isteyen de olmadı” dedi.

“İHTİYAÇ VARSA BELİRLENEN YERLERDE BUNU YAPMAK DOĞRU”

Seçim öncesinde özel olarak söz verdiğim tek bir yerin dahi olmadığını söyleyen Başkan Özcan açıklamasının devamında ayrıca, “Gelirsem senin buraya alkol ruhsatı vereceğim dediğim tek bir yer yok. Ben ‘alkol ruhsatı vermeyeceğim’ de demedim seçim öncesinde ‘vereceğim’ de demedim genel olarak. Ama Bolu turizm kenti olacaksa, buna ihtiyaç varsa belirlenen yerlerde bunu yapmak doğru. Alaaddin Bey dönemine göre de, biz tam tersi 2010 yılında kabul ettiği alkollü bölgelerle ilgili alanları daralttık. Onlar 11-12 güzergaha vermiş, biz bunu 5’te bıraktık. Belki ihtiyaca göre yarın 6 olur bilemem, belki 4’e düşer, onu da bilemem. Ama Alaaddin Bey hem o 11-12 güzergahta bunları geniş bir alana yaymış, neredeyse Bolu’nun tamamını kapsıyor; bir de bu kararı kaldırmadan Büyüksu’nun yanında bir pavyon alanı oluşturmuş. Biz o pavyon alanını hemen kaldırdık, alkollü bölgelerle ilgili alanı da daralttık. Dolayısıyla benim gönlümden alkol kullanan insan sayısı artması geçmiyor. Kim oğlunun ve kızının alkol kullanmasını ister? Ama diğer taraftan toplumun bir gerçeği var. Alkol kullanan insanlar da var. Siz alkollü mekanları yasakladığınızda bunlar alkol almaktan vazgeçiyor mu? Geçmiyor. Kamuya açık yerlerde içmeye başlıyor, yol kenarlarında içmeye başlıyor, araçların içinde içmeye başlıyor, can ve mal güvenliğini tehdit etmeye başlıyor” diye konuştu.

“ALKOL TÜKETİMİ NE BOLU’DA NE TÜRKİYE’DE AZALMIYOR“

Tanju Özcan açıklamasının sonunda ise alkol kullanımına ilişkin, “Hükümet sürekli alkole vergi koyduğu için alkollü mekanlar Türkiye’de azalıyor. Neden azalıyor? Önüne gelen evinde alkol yapmaya başlıyor. İnsanlar her türlü alkolü… Üzülerek söylüyorum internette tarifleri var nasıl yapılacağına dair. Ve insanlar alkol fiyatlarına sürekli zam yapıldığı için alkollü mekana gidemiyor, ekonomik sebeplerden dolayı. Ben göreve geldikten sonra alkollü mekan kapatan var, yeni açan yok. Dolayısıyla 8 ay önceye kadar azalma var, ama bu bizden kaynaklı mı? Değil, hükümetin sürekli alkol ürünlerine zam yapması ve milletin merdiven altında alkol üretmesinden kaynaklanan bir şey. Keşke tabi bu alkol tüketimi azalsa. Alkol tüketimi ne Bolu’da ne Türkiye’de azalmıyor, maalesef artıyor. Ekonomik yaşanan bütün ülkelerde de sigara ve alkol kullanımının da arttığını üzülerek görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.