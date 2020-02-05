Başkan açıkladı: Soruşturma açılacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Şubat ayı birinci oturumunda sağanak yağış nedeniyle Tepecik Mahallesinde yaşanan su baskınlarına değindi. Belediye Meclisi üyelerine Tepecik Mahallesindeki görüntüleri izleten Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karayollarına ateş püskürdü.

“AYMAZLIK, GERİZEKALILIK…”

Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamalarında, “Artık buraya sel felaketi demeyeceğim. Bu tamamen aymazlık, gerizekalılık. Bu kelimeyi kullanmak istemiyordum. Arkadaşlar ben buraya gittiğimde şok oldum. Buraya geldiğimde ‘Bu yağmurdan bu olur mu?’ diye sordum. Onlar da yağmurdan olmadığını söyledi. Dere taşmış. Yol yapılıyor biliyorsunuz, bizim karşı çıktığımız yol. Müteahhit efendi, Karayollarına danışmadan, bizden izin almadan bu dereyi kapatmak için menfeze sert bir dönüş vermiş, menfezi de Tepecik Mahallesine açık bırakmış. Yani resmen dereyi Tepecik Mahallesine vermiş. Biz de oraya gittik. Sağ olsun DSİ oraya geldi. Sağ olsun AFAD geldi. Hepsi yardımcı oldular. Saat 4 itibari ile karayollarından biri gelip gitmedi. Bu olay ne kadar haklı olduğumuzu da gösterdi. Böyle bir yapıya neden karşı çıktığımızı da bir kez daha anladık. Bu yola neden karşı çıkıyorsunuz diyenlere de cevap oldu” diye konuştu.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Güney Çevre Yolu’nun yapılmış olan kısmıyla ilgili olarak Bolu’nun bütün dengesini bozduğunu söyleyen Başkan Özcan açıklamasında ayrıca ,”Zaten görünüş itibari ile bozuyor. Ailelerimiz mağdur oldu. Bodrum katlarını 3 buçuk metreye kadar su bastı. Maddi hasar da var. Bu tamamen müteahhittin suçu. Resmen kasıt var gibi. Karayolları yetkililerine hakkımı helal etmiyorum. Çünkü vatandaşlar bize orada bir ton laf etti. Ne olduklarını anladılar ama çok geçti. Artık pişkinliklerinden mi utançlarından mı gelmediler” dedi.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Başkan Tanju Özcan son olarak ise toplantının dilek ve temenniler kısmında konuyla ilgili görüşlerini belirten AK Parti grubundan Uğur Akbay’a cevap verdi. Özcan bu kısımda yaptığı konuşmada ise, “Tepecik Mahallesindeki basit bir ihmal değil, bu çok büyük bir kasıt ve çok büyük bir ayıp. Kim yaparsa yapsın hata olarak da yorumlanamaz. Bu çok kötü bir durum. O yüzden burada Vali Yardımcımız da bu konuyla ilgili soruşturma açacağını ifade etti. Biz de bu konuyu yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.