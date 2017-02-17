BASIN BÜLTENİ

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cuma sabahı Yukarı Çarşı esnafları tarafından Yıldırım Beyazıt Camii önünde yapılan geleneksel ahilik duasına katıldı.

Kalabalıkla birlikte dua etti

Yılmaz, esnafların yanı sıra Büyük Camii Mahallesi Muhtarı Ahmet Yusuf Akduman ve bazı vatandaşların da katıldığı ahilik duasında, kalabalıkla birlikte vatanın birlik ve dirliği ile İslam âlemi için dua etti.

Esnaflar yoğun ilgi gösterdi

Dua sonrası katılanlara tarhana çorbası ve helva ikram edildi. Belediye Başkanı Yılmaz, Yukarı çarşı esnafı ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Çevresindekilerin ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Yılmaz, sohbet ettiklerinin Cumalarını kutlayarak, esnaflarda helal kazançlar diledikten sonra buradan ayrıldı.