Başkan Allar, arı gibi çalıştı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan B Tipi Mesire Alanı, Orman İşletmesinden tahsis olarak alınan alanda uygulanmak üzere 29 Aralık Salı günü ihaleye çıkıyor.

İhale sonrası proje kapsamında kır lokantası (250 m2), kır kahvesi (250 m2), uçan bisiklet yolu, macera parkı, zıpline, biyolojik gölet (680 m2), 50 adet piknik ünitesi, 3 adet çocuk oyun alanı, interaktif oyun grubu, 27 adet altıgen kamelya, gezinti ve araç yolları, kayak pisti ve suni tepe, mescit-duvar saati (2 adet), wc (1 adet), giriş takı-güvenlik binası, aydınlatma üniteleri ve cep otoparklar yapılacak. Projeyle birlikte ilçede yeni bir yaşam alanı oluşturularak binlerce yerli-yabancı turist ağırlayan Esentepe Mesireliği ve Kent Ormanına alternatif yeni bir rota eklenmiş olacak.

RAMAZAN DEDE BİLGİEVİ YENİ BİNASINDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Belediyenin Dayıoğlu Mahallesi’ndeki boş durumda olan Toplum Merkezi binası yıllardır eğitim öğretime büyük katkı sağlayan Ramazan Dede Bilgievine tahsis edildi. Pandemi sürecinde de online eğitime geçiş yaparak çocukları evlerinde yalnız bırakmayan Ramazan Dede Bilgievi yeni döneme yeni binasında, daha geniş kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Bilgievine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Toplum Merkezi binasında Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile yenileme ve tefrişat çalışmaları yapılıyor.

PANDEMİ SONRASINA HAZIRLIK

Salgın döneminde verdiği uzaktan eğitimle çocukları yalnız bırakmayan Ramazan Dede Bilgevi, eğitim ve öğretime katkısını aralıksız sürdürüyor. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket eden Bilgievi, çocuklara daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için çalışıyor. Bünyesinde ingilizce, değerler eğitimi, matematik derslerinin yanı sıra kütüphane ve bilgisayar sınıfından yararlanan öğrenciler farklı el becerileri ve teknolojik kurslardan da faydalanarak bilgi sahibi oluyor. Bilgevi’nin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Evlatlarımız eğitim öğretimin yanı sıra çeşitli etkinliklerle burada kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanıyorlar. Biz yönetim olarak gençliğe ve çocuklarımıza önem veren ve her zaman onların yanında olan bir Belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni binamızda çok farklı eğitim dalları olacak bu nedenle Bilgievimizi daha modern, araç gereçle daha rahat sınıflarda, yeni donanımların olacağı ferah bir binaya taşıyoruz. Fedakâr öğretmenlerimizin gayreti ile öğrencilerimize, gençlerimize öğrenim hayatında destek vererek eğitim öğretimlerine katkı sağlayacağız” diyerek Bilgevi’nin yeni binasında yeni projelerle gençler ve çocukların yanlarında olacaklarını söyledi. Ramazan Dede Bilgievi’nin yeni konsept çalışmaları Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam ederken yeni binanın yıl sonuna kadar hazır olması hedefleniyor. Bu süreçte başarılı çalışmalarıyla isminden söz ettiren Esenler Belediyesi’ne de ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ARAÇ FİLOSU GENİŞLİYOR

Göreve geldiği günden bugüne belediye araç filosuna sayısız araç ve iş makinası kazandıran Başkan Mustafa Allar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı hibe çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte ekipmanını mevcutta bulunan araca üst yapı olarak kurdurarak vatandaşın hizmetine sundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan araçta; 4 ton temiz su haznesi, 4 ton pis su haznesi, 800 litre çamur haznesi ve 150 litre dezenfekte ünitesi kapasitesi bulunuyor. Araç, ilçede bulunan çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor. Ekstra basınçlı su tabancası ile yıkama yapan araçlar asfaltta ve kaldırımda oluşan kir ve kötü görüntüleri de özel aparatla temizliyor.

YUKARI TEKKE CAMİSİ RESTORASYONU TAMAMLANDI

Türbesiyle, camisiyle ve tarihi yapısıyla yıllardır ayakta duran Yukarı Tekke Camisinde ve çevresinde; Tarihi dokusuna dokunulmadan yıpranmış ve zarar görmüş bölümlerin tadilatı yapıldı. Bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından Yukarı Tekke Camii Cuma namazı ile tekrar ibadete açıldı. Yapılan çalışmalar camii cemaatinin beğenisini kazanırken, cemaat yeniden camilerine gelmenin sevincini yaşadı. Restorasyon sırasında özellikle türbe içerisinde duvarlarda bulunan kalem işçiliğinin ortaya çıkarılması tarihten gelen estetiğin ne kadar değerli olduğu gösterdi.

YENİLENEN KALDIRIMLAR TAM NOT ALDI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile başlayan kaldırım ve kilit parke çalışmaları Atatürk Bulvarı ve Hacı Emin Efendi Caddesi’nin yanı sıra ekipler tarafından belirlenen bazı mahalle ve sokaklarda tamamlandı. Modern ve kullanışlı görünüme kavuşan kaldırımlar, peyzaj ve son rötüş çalışmaları da tamamlanarak esnafların ve vatandaşın kullanıma sunuldu. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olan esnaf ve vatandaşlar; kaldırımlar genişleyince artık daha rahat yürüyebildiklerini ifade ettiler ve başta Belediye Başkanı Mustafa Allar olmak üzere çalışmaları gerçekleştiren tüm ekiplere teşekkürlerini dile getirdiler.

YENİ MAHALLE KAPALI SEMT PAZARINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başkan Allar’ın projeleri arasında yer alan Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık 1100 metrekarelik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımı hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çelik konstrüksiyon kolonların yerleştirilmesinin yanı sıra çatı kapandı, çatı olukları tamamlandı ve çevre düzenlemesi ve elektrik tesisat çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile Yeni Mahalle’de Çarşamba günleri kurulan semt pazarının ilkbaharla birlikte kapalı alanda hizmet vereceği belirtiliyor.

SUYA YİNE ZAM YOK

Yaşanan kuraklıktan nedeniyle su seviyelerindeki düşüş nedeniyle ilçeye su depolarından motorlar ile su aktarılması belediyeye elektrik maliyeti olarak yük oluyor. Ek maliyetlere rağmen Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından, koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların ekonomik zorluk yaşadığını göz önünde bulundurarak suya zam yapılmamasını teklif etti. Aralık ayı Belediye Meclisi toplantısında Başkan Allar’ın sunduğu teklif ile suya zam yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

“HİZMET ÜRETMEYE, GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

2017’den bugüne kadar suya zam yapmayarak vatandaşların temel ihtiyacını en uygun rakamlarla karşılayan Gerede Belediyesi’nde Başkan Allar, “2020 yılında ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da değerli hemşehrilerimize hizmet üretmeye, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.