Başkan Allar, Bakan Ersoy ile görüştü

Haber: BMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bolu Valiliği’nde görüşme gerçekleştiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçesi için hazırladığı dosyayı Bakan Ersoy’a sundu. Başkan Mustafa Allar, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Gerede’ye özgü hediyeler takdim etti. Takdim edilen hediyeler için teşekkür eden Bakan Ersoy, Bolu’ya düzenli bir şekilde geleceğini belirterek; konuşulan projeleri en hızlı şekilde bitirip hayata geçirmeye çalışacaklarını bildirdi.

“BOLU’NUN POTANSİYELİNİ EN YUKARILARA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu’nun turizm potansiyelini yükseltecek projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek; “Bugün Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizden Bolu’nun turizm potansiyelleri ile ilgili bir sunum aldık. Helikopter ile detaylı bir gezi gerçekleştirdik. Bakanlık olarak biz de Bolu bölgesinin olası potansiyelini en yukarılara çıkarmak için çalışacağız, projelerimizi hazırlayacağız. Çok kısa bir sürede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy ile görüşme gerçekleştiren Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy; Bolu Valiliğimizi ziyaret etti. Bakanlık bünyesinde ilçemiz ile ilgili Kültür ve Turizm alanında ihtiyaçlarımızın yer aldığı dosyamızı Sayın Bakanımıza teslim ettik. Bakanımıza şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim” dedi.