Başkan Allar, Kaymakam Ayhan’ı ağırladı

Haber: BMA

14 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre ilimiz Gerede ilçesi Kaymakamlığına Cengiz Ayhan atanmıştı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da, Kurban Bayramı sonrasında göreve başlayan Kaymakam Ayhan’a bir ziyaret gerçekleştirerek hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştu.

Hayırlı olsun ziyaretleri sonrası Kaymakam Cengiz Ayhan da iade-i ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Allar, geçtiğimiz günlerde Kaymakam Ayhan’ı makamında ağırladı. sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Allar belediye ve ilçe hakkında Kaymakam Ayhan’a bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda Allar, Kaymakam Cengiz Ayhan’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hediye takdim etti.