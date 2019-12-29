Başkan Allar öğrenciler ile buluştu

Haber: BMA

11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile mesleki tanıtım ve kariyer planlama çalışmaları kapsamında öğrenciler ile buluşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yaşam hikâyesi ve kariyeri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Öğrenciler ile soru cevap şeklinde devam eden programda; öğrencilere hedeflerinin olması gerektiğini belirten Mustafa Allar, “Sizlerin de içinizden birçok idareci, yönetici, doktor, avukat, öğretmen, iş insanı çıkacaktır. Bu yönde hedeflerinizi belirleyerek hedefe doğru ilerlemeniz gerekmektedir” dedi.

Katıldığı program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Allar, “İlçemiz Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile mesleki tanıtım ve kariyer planlama çalışmaları kapsamında buluştuk. Öğrencilerimiz ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Okul Müdürümüz Yılmaz Özören'e, tüm öğretmen ve kıymetli öğrencilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, başarılar diliyorum. Ayrıca bu okulun banisi Emin Evim Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün’e teşekkür ediyorum, İlçemize çok güzel bir eser kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Program, Okul Müdürü Yılmaz Özören tarafından Mustafa Allar’a hediye verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.