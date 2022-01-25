Başkan Allar Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede’de yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; Esentepe Mesireliğinde karda yiyecek bulamayan kuşları ve sokak hayvanlarını besledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Son bir haftada 1 metreyi aşan yoğun kar yağışı ile birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ile sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme noktalarına yem ve mama bırakıyoruz. Sokak Hayvanları Aç Değil, Gerede Belediyesi ile sahipsiz değil’’ dedi.