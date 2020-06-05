Başkan Allar’a ‘durmak yok’

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bir yandan ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için çalışırken öte yandan ilçenin sorunları için temaslara devam ediyor.

Başkan Allar’a ‘durmak yok’

Haber: BMA

Gerede ilçesinde koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalara aralıksız devam eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçenin sorunlarını çözmek adına da görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Mustafa Allar, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması adına Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 42. Şube Şefi Faruk Karaahmetoğlu’nu, Belediye Fen İşleri Müdürü Hasan Şen ile birlikte ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Allar ile Karaahmetoğlu ilçenin ihtiyaçlarını görüşerek istişarelerde bulundular. Görüşme sonrası 42.Şube Şefi Faruk Karaahmetoğlu’na ilçeye has ürünler hediye edildi. Başkan Mustafa Allar ziyaretle ilgili açıklamasında, “Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 42.Şube Şefimiz Sayın Faruk Karaahmetoğlu Beyi Makamında Ziyaret Ettik. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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