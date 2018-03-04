Haber: BMA

İlçedeki okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle söyleşilerde bulunan, konferanslar düzenleyen ve eğitimcilerle istişare eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, öğrencilerin ve eğitim camiasının okulları ile ilgili ihtiyaçları ile ilgili taleplerini birer birer değerlendirerek yerine getiriyor. Okullarda yürütülen çalışmaların ardından son olarak Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi ve Gerede Fen Lisesi okul yöneticileri ile öğrenciler Başkan Allar’ a teşekkür ziyaretine geldi.

Okullarına yapılan hizmetler ve çevre düzenlemeleri için Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Sağlam, Gerede Fen Lisesi Müdürü Tahsin Gül ile lise öğretmenleri ve öğrenciler Belediye Başkanı Mustafa Allar’ a teşekkür ettiler. Teşekkür ziyaretine gelen okul müdürleri, bugüne kadar Belediye Başkanını ne zaman arasalar her zaman ulaşabildiklerini, okullarının ihtiyaçları noktasında çok güzel çalışmalar yapıldığını ve Belediye Başkanlığına şükranlarını sunduklarını ifade ettiler. Belediye Başkanı Mustafa Allar, eğitime yönelik yatırımlar yaptıklarını; Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişareler ederek okulların önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, eğitime yönelik yatırımları çok önemsediklerini ve çocukların, gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretimlerini yapabilmeleri için tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar ayrıca, “Çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunma adına başlatılan Okullar Hayat Olsun projesiyle çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin yüzlerini güldürme gayretindeyiz. Okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek imkânlarımız ölçüsünde gideriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına okullarımızın çehresini değiştirecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bunun yanında İlçemize yeni okullar kazandırıyoruz kazandırmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.