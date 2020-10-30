Başkan Allar’dan Assan’a ziyaret

Haber: BMA

Yıllardır atıl durumda kalan ve GeredeBelediye Başkanı Mustafa Allar’ın gayretleriyle tekrar canlanan Gerkonsan’da çalışmalar devam ediyor. TMSF tarafından yapılan ihale ile Gerkonsan’ı satın alan ASP Assan firması fabrika içerisinde ihtiyaç duyulan binalarda çalışmalarına devam ediyor. ASP Assan firması çalışmaları bir an evvel bitirerek, üretime geçmek istiyor. Belediye Başkanı Mustafa Allar, beraberinde AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ali Kemal Atay ve Üzeyir Ercivan ile ASSAN’daki son durumu incelemek üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Fabrika ziyareti sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, ‘’Savunma Sanayi sektörünün öncü firmalarından olan ASP Assan firmasının çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar hızla devam ediyor. Fabrika tam kapasite üretime geçtiği zaman ilçemize ve ülkemize istihdam anlamında büyük katkı sağlayacak” dedi.