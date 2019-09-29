Başkan Allar’dan bir proje daha

Haber: BMA

Gerede Orman İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Belediye Meclis Üyeleri, Gerede Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü şefleri ve personeli, Belediye birim müdürleri ve basın mensupları katılım sağladı.

Atılan imza ile birlikte Gerede Orman işletme alanının yaklaşık 100.000 m2’lik alanı 29 yıllığına halkın hizmetine sunulacak. B tipi mesire alanı olarak kullanıldığı sürece bu süre uzaltılabilecek. Proje kapsamında; kamelya ve piknik üniteleri, yürüyüş yolları, açık otopark alanları, çocuk oyun alanları, mescit, kır lokantası. WC’ler, yöresel ürün satış yerleri, mini spor alanlarını içeren B Tipi Mesire alanı yapılacak.

Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 2 yıldır çalışması süren Gerede B Tipi Mesire yerinin sözleşmesini imzaladık. Geredemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yaptığı açıklamada; “Seçim beyannamemizdeki projelerden biri olan Gerede Orman İşletmesi B Tipi Mesire Alanı Projesinin ilk adımını Gerede Orman İşletme Müdürlüğümüzle sözleşme imzalayarak, yaklaşık 100.000 m2’nin devrini aldık. Burayı Esentepe Mesireliğimizin ve Kent Ormanımızın alternatifi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kamelyalar ve çardakların da yer alacağı B Tipi Mesire Alanı projemiz; Ülkemize, İlçemize ve Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun. Şehrin büyüyüp gelişmesiyele birlikte, şehrin ortasında kalan Gerede Orman İşletme Müdürlüğünün halkımızın hizmetine sunulmasında bizi destekleyen başta Sayın Milletvekilimiz Fehmi Küpçü Bey’e, Orman İşletme Müdürümüz İsmail Dilek’e ve emeği geçen bütün herkese İlçem ve Şahsım adına teşekkür ederim” dedi.