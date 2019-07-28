Başkan Allar’dan film setine ziyaret

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Belediye’sinin sponsor olduğu, çekimleri Gerede’nin Yazıköy köyü Afatlar Mahallesinde devam eden, senaryosu Malatya Film Festivalinde ödül alan filmin setini ziyaret ederek çekimler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Başkan Allar’a AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin ve Belediye Meclis Üyesi Lütfullah Yıldız da eşlik etti. Yönetmenliğini Geredeli hemşehrimiz Murat Çeri’nin yaptığı TRT tarafından desteklenen ‘Bir Düş Gördüm’ filminin Gerede İlçesinin tanıtımına büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Filmin yapımcıları, film hakkında yaptıkları açıklamada, “Film içinde sevinç ve mutluluk barındıran bir proje. Ayağı toprağa değen, başı gökyüzüne dönük, saçlarında rüzgarı, teninde güneşi hisseden bütün bir coğrafyanın senin benim hikayemizi işliyor” dediler.

Başkan Allar’ın ziyaretinden oldukça memnun olan filmin yönetmeni Murat Çeri ve oyuncular Mustafa Allar’ a katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Film ekibi ayrıca, ilçenin ileri görüşlü, liyakatli bir başkana sahip olduğunu belirterek, sanata verdiği değerden dolayı Allar’a mutlu olduklarını ifade ettiler.

“İNANIYORUM Kİ İLÇEMİZİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR”

Başkan Mustafa Allar ise yaptığı açıklamada, “İlçemizin tanıtımı konusunda biz elimizden gelen desteği veriyoruz vermeye de hazırız bugün de İlçe Başkanımız, Meclis üyemizle birlikte filmin setine bir ziyaret gerçekleştirdik, Film inanıyorum ki İlçemizin tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır, senaryosunun ödül alması sinema filminin kalitesini ortaya koymaktadır. Tüm Film ekibine başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Sinema Filminin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra Berlin Film Festivali başta olmak üzere birçok festivalde izleyici ile buluşacak.