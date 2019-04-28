Başkan Allar’ın projesi hayata geçiyor

Haber: BMA

Esentepe, Keçi Kalesi ve Arkut Dağı Kayak Merkezi arasında yaklaşık 2500 metre hat üzerinde yapılması planlanan proje için çalışmalar başladı. Teleferik Projesi kapsamında projelendirme ile ilgili teknik detaylar hususunda firmalar ile görüşmeler yapıldığı açıklandı. Gerede Belediyesi’nden yapılan açıklamada ayrıca, teleferik yapımı için teknik gezi düzenlenerek, yerinde incelemeler yapılacağı; yapılacak teleferik hattı ile ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtılması, turizmin geliştirilmesi ve aynı zamanda ulaşımın kolaylaştırılması hedeflendiği belirtildi.

“2024’E KADAR BU PROJEYİ HAYATA GEÇİREREK…”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar şu ifadelere yer verdi: ‘’Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmeyi istediğim en büyük proje Teleferik projemizdir. Bu proje İlçemiz için büyük bir öneme sahip. Proje için çalışmalarımıza başladık, teleferik projesinde firmalar ile görüşmelerimize başladık. Belediye olarak teknik ekibimiz ile beraber önümüzde ki hafta teknik gezi düzenleyeceğiz ve yerinde inceleme yapacağız. İlçemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Şu anki hesaplamalara göre toplam maliyet 60 Milyon TL. İhaleye çıkacağımız projelendirme bedeli bile 200-250 Bin TL arası. Hedefimiz 2024’e kadar bu projeyi hayata geçirerek Gerede’yi turizmde çok büyük gelir elde edecek seviyeye getirmek. Bunu da başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum.”