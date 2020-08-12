Başkan Allar’ın projesi yükseliyor

Haber: BMA

Gerede’de kış şartları ve Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına ara verilen ve Haziran ayında tekrar çalışmalara başlanan Arasta Projesi hızla yükselmeye devam ediyor.

Arasta Projesinde, ilk binanın çatısı kapanma aşamasına gelirken, diğer binada da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje, bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olmuş olacak.

“GÖRENLERİN BEĞENİSİNİ KAZANACAĞINI TAHMİN EDİYORUM”

Projeye ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Arasta Projemizde çalışmalar sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte arasta bölgesi estetik ve tarihi dokuya kavuşacak. Kiliseli Tüccar Hanın restorasyonu da bitme aşamasına geldi. Her iki proje tamamlanıp hizmete girdiğinde şehrin merkezinde metruk yapıların yerine çok güzel bir değişiklikle görenlerin beğenisini kazanacağını tahmin ediyorum” dedi.