Başkan Altındal’dan alışveriş uyarısı

Haber: C. Kutay AYKAN

Sadece esnafla ürün üzerinde pazarlık edebilirsin, iskontoyu alabilir, paran eksik olursa dahi beğendiğin ürünü mutlaka alırsın. Çünkü malın sahibi başında size her türlü özveride bulunabilir diye açıklamada bulunan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, açıklamasının devamında şunları söyledi;

Alış veriş yaptığınız esnaf sizin ya semtinizde ya da mahallenizde ikametgahı bulunmaktadır. Esnafa kazandırdığınız her kuruş yine sizlere alış veriş olarak dönmekte, yine siz yani bizler kazanmaktayız.

Tekelleşme azalmakta, istihdam yaratılmakta, işsizliğin en büyük önüne geçen iş alanları yaratılmakta. Pazarcı esnafımıza yeri geliyor her türlü derdinizi anlatmakta, çok özel sırlarınızı yeri geldiği zaman çözüm bulmaktasınız. Tüm bunlar ve daha birçok sebeplerden, alış verişlerinizi pazarlarımızdan yapın.

Hatalı gördüğünüz esnafımızı en yakın zabıta ve Oda yetkililerine bildirin. Dürüst ve siz en üst düzeyde hizmet veren esnaflarımıza da teşekkürü ihmal etmeyin. Şimdiden pazardan yapacağınız alış verişleriniz için sizlere teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 12:06