Haber: Kasım ŞAHİN

Altundal, Karara göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacağını söyledi. Ürünlerin uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacağını belirten Altundal, “Dolu ambalajlar en çok 30 kilogram ağırlığında olacak. Patates, kuru soğan ve tatlı patateslere yönelik ambalajlar file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklinde olup en çok 50 kilogram ağırlığında olacak. Malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar soğuk zincire uygun olacak” dedi.

DEPOLAMA STANDARTLARI

Mallar, soğuk hava depolarında, malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda depolanacağını kaydeden Altundal, “Soğuk hava depolarının nitelikleriyle buralarda yapılacak depolama faaliyetine ilişkin iş ve işlemlere yönelik mal bazında Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standartlar ve kriterler uygulanacak. Söz konusu mallar, alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda ambalajlarından çıkarılmadan satışa sunulacak” diye konuştu.