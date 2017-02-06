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06 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Başkan ara vermeden ziyaretlere devam ediyor

    Türkiye Sakatlar Derneği Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman, derneğin üyeleri ile beraber kurumları ziyaret etmeye devam ediyor.

    06 Şubat 2017 Pazartesi 12:06
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    Başkan ara vermeden ziyaretlere devam ediyor

    Haber:  Erdal Tanrıverdi

    Türkiye Sakatlar Derneği Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman, derneğin engelli üyeleri ile beraber kurumları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Derneğin başkanı Satılmış Akman ile beraber üyeler MHP Bolu İl Başkanlığı, Bolu Ülkü Ocakları, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumları ziyaret ederek hem toplumda farkındalık uyandırmaya çalışıyorlar.

    MAKAMA OTURTTU

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti esnasında dernek ve sağlık müdürü Seraceddin Çom ile keyifli sohbet yaşanırken aynı zamanda samimi görüntüler ortaya çıktı. Çom, bu sohbet sonrasında derneğin işitme engelli bir üyesini makamına oturtarak sohbet etmeye devam etti.

    KURSLAR BAŞLIYOR

    Türkiye Sakatlar Derneği Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman, bir açıklamada bulunarak yine farkındalık uyandırmak amaçlı önümüzde ki günlerde kurslar düzenleyeceklerini belirtti. Akman "Toplumda engelli bireylerimize karşı biraz daha empati kurabilmek için kurslar düzenleyeceğiz. Jest ve mimik iletişimleri gibi engelli bireylerimizle daha sağlıklı iletişim kurabilmemiz adına kurslar vereceğiz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sakatlar, Derneği, Bolu, Şube

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