Başkan aracı trafik kazası yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz gece saat 01.00 sularında Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı evine bırakılan makam Şoförü Ali Karaman evine giderken, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kamyona arkadan çarptı. 14 DV 592 plakalı park halindeki kamyonun dorsesine çarpan makam aracında hasar oluştu. Karaman’ın bir anlık dikkatsizliği sonucu oluşan kaza sonrası resmi araç olması sebebiyle polis tarafından tutanak tutuldu. Şoför Ali Karaman’ın alkolsüz olduğu ve araçta başka yolcu bulunmadığı tespit edilen resmi polis raporunda, “Sürücü Ali KARAMAN sevk ve idaresinde 14 BV 001 plaka sayılı resmi aracı ile Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinden Murat Canbaş Caddesi istikametine seyir halindeyken, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde, Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu ön kısmında kısmen banket üzerinde park halinde bulunan 14 DV 592 plaka sayılı kamyon cinsi aracın sol arka kasa kısmına ve arka koruma demirine, 14 BV 001 plaka sayılı aracının sağ ayna ve sağ arka kapı kısımlarıyla çarpması neticesinde çift taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazanın oluşumunda 14 BV 001 plaka sayılı aracın sürücüsü Ali KARAMAN’ın 2918 sayılı K.T.K.’nun 52/1-a(Araçları hızını kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken azaltmamak) maddesini ihlal ettiği, diğer park halinde bulunan 14 DV 592 plaka sayılı kamyonun ise 2918 sayılı K.T.K’nun 62 (Yerleşim birimleri içindeki karayolunda bir trafik işareti ile izin verilmedikçe ve yükleme boşaltma indirme bindirme ve arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını ve lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek) maddesini ihlal ettiklerini, kaza yerinde yapılan inceleme neticesinde, görüş ve kanaatine varılmıştır’’ ifadeleri yer aldı.