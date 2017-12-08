banner133

banner101

08 Aralık 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Başkan Ateş işsizliğe dikkat çekti

    Kış aylarına girerken işsizliğin artmaması için kış turizminin önemine dikkati çeken Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yazılı basın açıklaması yaptı.

    08 Aralık 2017 Cuma 10:17
    Bu haber 59 kez okundu
    Başkan Ateş işsizliğe dikkat çekti

    Kış dönemine girerken işsizliğin artmaması için önlem alınması gerektiğini belirten Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “Yaz aylarında turizm, inşaat ve mevsimsel hareketlilik kış aylarına girerken azalacaktır. Dolayısıyla bu yıl Ağustos döneminde açıklanan 3 milyon 404 bin işsiz sayısının artmaması için önlemler alınmalı. Kısa vadede kış turizmi ve sağlık turizminin canlanması, uzun vadede ise mesleki eğitimlere verilen önemin artması işsizliği büyük oranda azaltacak, hatta cari açığın da kapatılmasına yardımcı olacaktır” dedi.

    KIŞ TURİZMİ

    Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, “Yaz aylarında turizmin en hareketli döneminin yaşanması, inşaat sektörünün daha canlı olması ve mevsimlik işçi faktörleri var. Son açıklanan işsizlik verilerinde 15 yaş ve üzerinde işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalması beklenilen bir sonuçtu. Kış aylarına girerken, inşaat ve turizm gibi sektörlerde durgunluk başlaması, mevsimsel etkiler ile canlılığın azalması işsizliği artırma yönünde etki yaratabilir. O yüzden şimdiden önlem almak gerekiyor. İşsizliği azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak için kış aylarına girerken öncelikle kış turizmine önem verilmeli. Ülkemiz ve bölgemizdeki kayak merkezleri, termal tesisler, kış sporları konusunda oldukça zengin bir yelpazeye sahip. Bununla beraber turizmi yaz-kış diye ayırmadan mevsimsellikten kurtararak, yılın 12 ayında da canlı tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

    SAĞLIK TURİZMİ

    Mesleki eğitimin işsizliği büyük oranda azaltacağını vurgulayan Başkan Ateş, “Kısa vadede sağlık turizminin canlanması, orta ve uzun vadede ise mesleki eğitimin öneminin artması işsizliği büyük oranda azaltır. Sağlık turizmi ülkemize yaz dönemlerinde canlanan turizmden daha fazla döviz getiriyor. Bolu’nun sağlık turizmi kapasitesi tesisleri, doktorları, tedavi imkânları oldukça yüksek. Bununla beraber tedavi ücretlerinin Avrupa’ya göre neredeyse yarı yarıya daha ucuz olması da birçok ameliyat çeşidi için turist çekebilir. Bu konunun üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz.İşsizliği azaltmanın uzun vadede ve en kalıcı çözümü ise her fırsatta dile getirdiğimiz mesleki eğitim. Birçok sektörde iş yerleri kalifiye ara eleman arıyor fakat aradığı vasıflarda çalışacak insan bulamıyor. İç ticaretin ve sektörlerin ihtiyacı olan eleman eksikliği bu eğitimler ile kapanır. Böylelikle işsizlik büyük oranda azalacaktır. Bununla beraber asgari ücret desteğinin 2018’de de devam etmesi işsizliğin azalmasında büyük bir etkiye sahip. Ayrıca, bir önemli husus da asgari ücrette imalat sanayi ve tehlike sınıflarına göre kademeli olarak bir düzenleme yapılırsa, özellikle imalat sanayide yaşanan eleman bulma sorununun çözümüne katkı sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Kış, Aylarına, Girerken, Işsizliğin, Artmaması

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAFTALARIMIZ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MERSİN BASKETBOL MAÇI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129